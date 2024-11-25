Стоянов подробно рассказал о старте съемок нового сезона сериала "Вампиры средней полосы"

Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Если вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдноЕсли вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдно Принц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир ЛевкинПринц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы Прекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира ЛевкинаПрекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира Левкина

Лента новостей

Понедельник 25 ноября

13:24Эксперт: Продовольственный рынок Москвы предлагает множество форматов торговли 12:43Стоянов подробно рассказал о старте съемок нового сезона сериала "Вампиры средней полосы" 11:37Отравление детей в московской школе не подтвердилось – Роспотребнадзор Москвы 11:09"На диетах не сижу": 61-летняя Вика Цыганова раскрыла простой секрет стройной фигуры 10:56Как выглядит настоящая мать Родиона Газманова: обнародовано уникальное фото 10:28"Обязательно!": Повалий в день своего юбилея споет в Кремле на украинской мове 10:08Стилист заявила о провале пытающейся сменить имидж оскандалившейся Глюкозы 09:32Светличную перед смертью обобрали до нитки мошенники 06:34Вареники с картошкой: рецепт вкусного и сытного блюда для уютного вечера 03:42Уютное чтение: 5 книг для теплых осенних вечеров 00:2649-летняя Анджелина Джоли сделала крайне эмоциональное заявление о своих детях 16:21Больше не Бритни Спирс? Певица внезапно сменила имя после скандального развода 14:09Исхудавшая Эмили Ратаковски перепугала поклонников своим видом 12:33Современные Ромео и Джульетта: вышел трейлер романтического фильма "Четыре четверти" 10:19Тест: угадай советские и российские фильмы по кадру со дворцом 06:12Гуляш с подливой: рецепт отличного обеда или ужина для всей семьи 03:26Вскрылись неожиданные подробности съемок Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт в "Сумерках" 00:05Напряженные отношения в браке Меган Маркл и принца Гарри ухудшились 16:41Лень – двигатель прогресса: Ким Кардашьян завела домашнего робота-помощника 14:39Венсан Кассель отмечает 58-летие: эти выдающиеся фильмы с актером обязательны к просмотру 12:17Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория раскрыла секрет счастливого брака 10:13Тест: угадай любимые советские киносказки из детства по ключевым словам 06:21Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы 03:12Побалуйте любимого человека завтраком в постель: рецепт яичницы с беконом и помидорами черри 00:34Александр Серов публично унизил ухажера Ольги Бузовой 22:18Асмус дала понять о появлении в ее жизни нового тайного мужчины 19:20Звездный стилист раскрыл неприглядную правду о Волочковой: Хочет спрятаться 16:54Худрук Театра сатиры: Изменение правил продажи билетов вернут справедливые цены 15:59В деле о дерзкой афере с квартирой Долиной неожиданное появился новый фигурант 15:24Какие украшения используют рестораторы для создания зимней атмосферы в Москве 14:48Эксперт: Москвичам доступен широкий ассортимент продуктов питания 13:52Было стыдно смотреть: как выглядит могила Нины Руслановой через три года после похорон 13:01Евгений Миронов: Проект "Зал Зарядье – детям" прививает любовь к классике 12:45Колдун рассекретил необычный пункт своего райдера и сумму гонорара за корпоратив 11:11Просто поставили перед фактом: зять и дочь уведомили Буйнова о смене фамилии 11:09Появление редких животных и птиц говорит о хорошем состоянии экосистемы Москвы 11:01Рецепт куриного стейка с лимоном, помидорами, чили и морковью 10:54ТЕСТ: только самые внимательные зрители ответят на эти вопросы по фильму "Карнавал" 09:53"Статный, сексуальный, молодой": Волочкова похвалилась новым мужчиной в своей жизни 09:03Улыбающаяся на похоронах мужа вдова Левкина рыдает на его могиле 06:16Собчак высмеяли в Сети и сравнили с Волочковой 03:16Тест: вас можно назвать знатоком фильма "12 стульев", если ответите правильно хотя бы на 5 из 7 вопросов 00:07Муж будет носить на руках за этот пирог с лососем и жареными травами: интересный рецепт 21:22Стали известны внушительные гонорары Александра Петрова за работу в кино и на сцене 18:51Оскандалившаяся Глюкоза смога перезапустить карьеру с помощью молодого певца 17:00Дети Бородиной подружились с дочерью ее нового любовника 15:05Звезде "Служебного романа" Немоляевой вызвали скорую из-за проблем с сердцем 11:56"17 мгновений весны": вспоминаем актеров, героев, факты из культового телесериала 11:48Если вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдно 11:30Рост есть: благодаря бережливому производству предприятия ускорили производственные процессы в 2 раза
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Стоянов подробно рассказал о старте съемок нового сезона сериала "Вампиры средней полосы"

Стоянов подробно рассказал о старте съемок нового сезона сериала "Вампиры средней полосы"
189

Юрий Стоянов раскрыл дату начала съемок третьего сезона популярного сериала "Вампиры средней полосы". Зрители с нетерпением ждут продолжения захватывающей истории о вампирской семье из Смоленска, которая уже два года не радует их новыми эпизодами.

Последняя серия второго сезона вышла в конце января 2023 года. Изначально планировалось, что съемки нового сезона начнутся летом того же года, но зрители до сих пор остаются в ожидании. Весной прошлого года шоураннер и будущий режиссер третьего сезона Алексей Акимов уверял, что сценаристы завершают работу и вскоре начнут съемки. Однако, как стало известно от Юрия Стоянова, исполнителя одной из главных ролей, процесс еще не стартовал. Актер выразил надежду, что поклонники увидят продолжение истории уже в этом году.

"Съемки должны начаться весной. После этого потребуется время на монтаж, так что премьера состоится не ранее чем через год", — поделился Стоянов в эфире программы "Шоу Воли" на телеканале ТНТ. Актер отметил, что уже ознакомился со сценарием, но подробности раскрывать не стал. Он лишь добавил, что его персонаж, дед Слава, обязательно появится в новых сериях: "Спойлеров не будет. Я не умру, потому что я вечный", — с юмором заметил народный артист России.

Режиссер третьего сезона уже делился с журналистами тем, что ждет зрителей впереди. Главные герои покинут родной Смоленск и отправятся в путешествие на Урал, где встретят новых вампиров. В актерском составе появятся новые лица, однако их имена пока держатся в секрете. Кроме того, ожидается пополнение в вампирской семье: у Ольги Воронцовой, которую играет Ольга Медыныч, родится необычный ребенок — нечто среднее между человеком и вампиром.

По словам Акимова, четвертый сезон может стать финальным, хотя он не исключает возможности продолжения. «Пока не вижу больше четырех сезонов. Хочется завершить на высокой ноте, а не на спаде», — отметил создатель сериала. Таким образом, поклонникам остается лишь ждать и надеяться на скорое возвращение их любимых героев на экран.

Шоу-бизнес в Telegram

25 ноября 2024, 12:43
Юрий Стоянов. Кадр: YouTube
Шоу Воли✓ Надежный источник

По теме

Юрий Стоянов отмечает 67-летие: вспоминаем яркие моменты из жизни артиста

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория раскрыла секрет счастливого брака

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория раскрыла секрет счастливого брака
Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория уже более восьми лет счастлива в браке с Хосе Бастоном. Пара сочеталась браком в 2016 году на романтической церемонии в Мексике, и с тех пор их отношения только крепче. В недавнем интервью актриса поделилась секретами их счастливого совместного проживания, которые, по ее мнению, заключаются не только в любви, но и в понимании ролей друг друга.

Асмус дала понять о появлении в ее жизни нового тайного мужчины

Асмус дала понять о появлении в ее жизни нового тайного мужчины
Кристина Асмус намекнула на появление на горизонте нового возлюбленного. В своей социальной сети она поделилась моментами, которые проводит после напряженной смены, и, похоже, это время стало особенно приятным благодаря новому мужчине в ее жизни. На опубликованной фотографии Кристина уютно устроилась на диване под пледом, с пультом в одной руке и чашкой в другой.

"17 мгновений весны": вспоминаем актеров, героев, факты из культового телесериала

"17 мгновений весны": вспоминаем актеров, героев, факты из культового телесериала
Советский художественный телефильм Татьяны Лиозновой "17 мгновений весны" был снят по сценарию Юлиана Семенова и рассказывал о разведчике, внедренном в высшие эшелоны власти нацистской Германии. Лента вышла на экраны в 1973 году и сразу полюбилась зрителям. Улицы советских городов пустели, когда выходила очередная серия – аудитория первого показа оценивается в 50-80 млн зрителей.

На волне времени: путешествие в прошлое с сериалами о советской эпохе

На волне времени: путешествие в прошлое с сериалами о советской эпохе
Современные зрители испытывают ностальгию по временам, которые они, возможно, даже не застали. Это влечет за собой всплеск интереса к сериалам, посвященным советской эпохе. Эти сериалы не просто развлекают: они предлагают захватывающее путешествие во времени, позволяют ощутить атмосферу ушедших дней и понять, чем жила страна в те непростые времена. Давайте рассмотрим ключевые проекты, которые с любовью и вниманием к деталям воссоздают те времена на экране. "Восьмидесятые"Это не просто телесериал, это настоящая машина времени, переносящая зрителей в атмосферу легендарного десятилетия.

Пока Муцениеце дома кусает локти: Прилучный показал свой досуг с сыном

Пока Муцениеце дома кусает локти: Прилучный показал свой досуг с сыном
Пока Агата Муцениеце ожидает возвращения своего 11-летнего сына Тимофея, его отец Павел Прилучный активно проводит время с мальчиком. В личном блоге актер поделился трогательными моментами, запечатленными во время совместных поездок и мероприятий. На одном из видео Тимофей, увлеченный игрой на планшете, сидит в автомобиле рядом с отцом.

Выбор читателей

24/11ВскНапряженные отношения в браке Меган Маркл и принца Гарри ухудшились 23/11СбтВенсан Кассель отмечает 58-летие: эти выдающиеся фильмы с актером обязательны к просмотру 24/11ВскВскрылись неожиданные подробности съемок Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт в "Сумерках" 24/11ВскТест: угадай советские и российские фильмы по кадру со дворцом 23/11СбтЛень – двигатель прогресса: Ким Кардашьян завела домашнего робота-помощника 25/11Пнд49-летняя Анджелина Джоли сделала крайне эмоциональное заявление о своих детях