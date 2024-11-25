"Обязательно!": Повалий в день своего юбилея споет в Кремле на украинской мове

Таисия Повалий готовится отметить юбилей – 10 декабря любимой россиянами певице исполнится 60 лет. В этот день она будет выступать на главной сцене страны – в Кремлевском дворце. О подготовке к празднованию Народная артистка Ингушетии рассказала корреспонденту "Дни.ру".

Билеты на выступление Повалий – а это более шести тысяч мест – давно распроданы. Певицу ждет аншлаг. "Я благодарю всех, кто приобрел билеты на мой концерт, – говорит исполнительница. – Он для меня знаковый и очень важный. Готовлюсь и очень переживаю".

Всех тайн артистка раскрывать не хочет, но обещает, что будут и красивые платья, и красивые песни. В том числе несколько и на родной для Повалий украинской мове. "Конечно, обязательно буду их петь – как же возможен концерт Таисии Повалий без песен на украинском языке!" – улыбается певица.

Именно песни спасали ее в самые тяжелые времена. Именно сцена лечила Повалий во временя потерь и боли. "Мне дает силы осознание того, что я нужна, – откровенничает Повалий. – То, что я работаю, пою, что я нужна зрителю – это для меня очень мощная мотивация и стимул".

Таисия Николаевна признается, что за предстоящий сольник переживает не только она сама, но и ее, живущая в Москве, мама. "Я решила ее поберечь и не брать на концерт, потому что она всегда очень переживает, – говорит артистка. – Но она будет дома молиться за меня".

Повалий не скрывает, что для своей мамы она больше не звезда, а просто дочь. "Бывает, что мама и критикует, и замечание делает, – улыбается певица. – Сегодня, например, сказала, что ей кажется, будто у меня всегда одно платье, хотя на самом деле это всегда одна фигура (смеется)".