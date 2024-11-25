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Вареники с картошкой: рецепт вкусного и сытного блюда для уютного вечера

Вареники с картошкой: рецепт вкусного и сытного блюда для уютного вечера
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Вареники с картошкой – это не просто еда, а настоящая кулинарная традиция, которая объединяет семьи за общим столом. Это сытное и вкусное блюдо идеально подходит для обеда или ужина и может быть приготовлено даже веганами, так как в его составе отсутствуют животные продукты.

Ингредиенты на 4 порции:

• Картофель — 3–4 шт. (около 500 г)

• Мука — 300 г

• Растительное масло — 2 ст. л.

• Репчатый лук — 1 шт. для начинки и 1 шт. для украшения

• Соль — по вкусу

• Горячая вода — 1 стакан

Приготовление:

Шаг 1: Начните с картофеля — очистите его и отварите до мягкости. После этого тщательно разомните его в пюре и добавьте немного соли по вкусу.

Шаг 2: Подготовьте лук. Нарежьте его кубиками и обжарьте на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета, примерно 7–10 минут. Это придаст начинке особый аромат и вкус.

Шаг 3: В глубокой миске просейте муку и добавьте пол чайной ложки соли. В центре сделайте углубление и постепенно влейте горячую воду, замешивая тесто. Учтите, что количество воды может варьироваться в зависимости от муки, поэтому добавляйте её осторожно.

Шаг 4: Замесите тесто до эластичного состояния, оно не должно прилипать к рукам. Если необходимо, добавьте немного муки или воды.

Шаг 5: Заверните тесто в пленку и дайте ему отдохнуть около 20–30 минут. Это позволит ему стать более податливым.

Шаг 6: После отдыха смешайте картофельное пюре с обжаренным луком до однородности.

Шаг 7: На присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто в пласт толщиной около 3–4 мм. Используйте формочку или стакан, чтобы вырезать круги диаметром примерно 6–7 см.

Шаг 8: На каждый круг положите чайную ложку начинки, сложите его пополам и тщательно защипните края.

Шаг 9: Для красоты загните края вареника к центру и прижмите их. Повторяйте процесс до тех пор, пока не сформируете все вареники.

Шаг 10: В большой кастрюле доведите воду до кипения, посолите её и аккуратно опустите вареники. После того как они всплывут, варите их еще 7–8 минут. Подавайте горячими, украсив жареным луком.

Эти вареники с картошкой не только радуют своим вкусом, но и наполняют дом теплом и уютом. Пищевая ценность на 100 г составляет примерно 173 калории, что делает их отличным вариантом для сытного обеда. Наслаждайтесь этим чудесным блюдом вместе с родными.

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25 ноября 2024, 06:34
Фото: Freepik
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