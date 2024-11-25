Тест для знатоков кино СССР: кого не было в этих советских фильмах?

Венсан Кассель отмечает 58-летие: эти выдающиеся фильмы с актером обязательны к просмотру

Сегодня французский актер и продюсер Венсан Кассель отмечает свой 58-й день рождения. В честь этого мы решили вспомнить пять лучших работ с его участием, каждая из которых демонстрирует его актерский талант и харизму. 5.