Тест для знатоков кино СССР: кого не было в этих советских фильмах?

Советское кино стало не просто искусством, а важной частью культурного наследия, которое продолжает жить в памяти поколений. Попробуйте угадать, кого из этих артистов не было в представленных картинах.
1. Кто не снимался в фильме "Бриллиантовая рука"?
А) Станислав Чекан
Б) Нина Гребешкова
В) Георгий Вицин
2. Кто не снимался в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"?
А) Сергей Филиппов
Б) Наталья Кустинская
В) Михаил Светин
3. Кто не снимался в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"?
А) Фрунзик Мкртчян
Б) Раднэр Муратов
В) Руслан Ахметов
4. Кто не снимался в фильме "Карнавальная ночь"?
А) Борис Чирков
Б) Юрий Белов
В) Игорь Ильинский
5. Кто не снимался в фильме "Девчата"?
А) Инна Макарова
Б) Нина Меньшикова
В) Зинаида Кириенко
Правильные ответы:
1. — Б)
2. — Б)
3. — Б)
4. — Б)
5. — А)