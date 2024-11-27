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Среда 27 ноября

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"Живем в тяжелое время": Долина рассказала о своем гонораре за новогодние корпоративы

"Живем в тяжелое время": Долина рассказала о своем гонораре за новогодние корпоративы
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Про декабрь артисты в шутку говорят, что месяц год кормит. Действительно, перед Новым годом всегда много корпоративов, которые хорошо оплачиваются. Многие звезды на волне интереса к себе даже увеличивают гонорары. О своем заработке рассказала и Лариса Долина. Корреспондент "Дни.ру" встретился с Народной артисткой на церемонии вручения ежегодной музыкальной премии "Все цвета джаза" от Радио JAZZ.

"В этот Новый год я работаю, – рассказала Долина. – Но гонорары при этом не повышала. Мы живем сейчас в очень тяжелое время, и было бы глупо повышать сейчас ставки. Я не виню своих коллег, которые это делают – у них какие-то свои аргументы, видимо. Но у меня аргумент один: раз меня позвали, значит, меня хотят слушать. А там уж мы договоримся".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По словам певицы, ничего к Новому году она не меняла и в своем бытовом райдере – запросы остались прежние и весьма скромные. В гримерке артистки на саундчеке должны быть свежезаваренный кофе, лимон, мята, а также 10 бутылок воды. Во время выступления певице нужен килограмм фруктов, чай, карпаччо, рулет и галантин из курицы, сыр, минеральная вода кофе, молоко, лимон, мята. Из вещей важны стол, посуда, вешалка, гладильная доска и отпариватель.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Сегодня артистка худеет к предстоящему празднику. "Я – публичный человек и просто обязана хорошо выглядеть. Тем более, сейчас начались новогодние съемки и надо влезть во все костюмы. Поэтому сейчас хочу сбросить еще килограмм", – пояснила Лариса Александровна Рецепт у нее простой – после 14 часов она вообще ничего не ест, хотя порой и хочется.

Шоу-бизнес в Telegram

27 ноября 2024, 12:40
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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