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Вторник 26 ноября

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Бородина приняла твердое решение после ссоры с молодым любовником

Бородина приняла твердое решение после ссоры с молодым любовником

Николай Сердюков младше Ксении Бородиной на 5 лет.

41-летняя ведущая Ксения Бородина уже несколько месяцев состоит в отношениях с блогером Николаем Сердюковым, которого встретила во время съемок реалити-шоу "Последний герой", где она выступала в роли ведущей, а блогер был одним из участников. После завершения проекта оба поняли, несмотря на разницу в возрасте в пять лет, что нашли друг друга.

Ксения и Николай регулярно делятся романтическими фотографиями и видео. Мать двоих детей признается, что никогда прежде не испытывала такой радости и спокойствия. Несмотря на множество общих интересов, у пары однажды произошел конфликт. После ссоры с молодым любовником Бородина приняла твердое решение.

"Мы не ссоримся. Был лишь один случай, когда мы серьезно не понимали друг друга, провели ночь в молчании, а утром созвонились и решили больше никогда не расставаться, независимо от обстоятельств, всегда спать вместе. Если возникает обида, нужно обсуждать ее. С тех пор мы следуем этому правилу, ничего не скрываем и все обсуждаем", — поделилась Ксения.

Кроме того, на вопрос подписчиков, почему Коля живет у Бородиной, а не наоборот, она ответила, что они меняются. Но также добавила, что у нее дома дети, прислуга и питомцы, к тому же сам дом достаточно большой, поэтому так им удобнее.

Но поклонников экс-ведущей "Дома-2" волнует, чем же зарабатывает на жизнь Сердюков. Сама телезвезда не раз говорила, что у него собственный бизнес, правда, неизвестно, чем именно занимается блогер. Однако, судя по многочисленным путешествиям пары, для работы времени остается немного. Многие в Сети считают, что Николай пользуется популярностью и деньгами своей возлюбленной. Так, недавно его заметили в роли ведущего прогноза погоды на одном из телеканалов. Фанаты уверены, что устроила его туда именно Бородина.

Также Ксения рассказала, где собирается встретить Новый год. Она сообщила, что они всей семьей проведут праздничные дни за границей, очень далеко, в таком месте, где она была всего лишь один раз. 2024 год Бородина встречала в Москве в окружении гостей в собственном доме.

Шоу-бизнес в Telegram

26 ноября 2024, 20:46
Ксения Бородина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Оксана Самойлова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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