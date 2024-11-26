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Вторник 26 ноября

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"Не могла в это поверить": Валерия назвала пол будущего ребенка

"Не могла в это поверить": Валерия назвала пол будущего ребенка
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Певица Валерия уже помогает воспитывать внучку Селин.

Недавно младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин объявил о скором пополнении в своей семье. В соцсетях он опубликовал соответствующее видео. Исполнительница хита "Часики" не стала скрывать радость и отметилась в комментариях.

Теперь Валерия назвала пол будущего ребенка. Она уже является бабушкой прекрасной внучки Селин, поэтому, когда полетели синие конфетти совсем не ожидала.

"Сначала просто не могла в это поверить", – написала певица в Сети.

Она также добавила, что теперь у маленькой Селин будет братик, чему вся семья безумно рада. Как оказалось, беременность жены Арсения Лианы не была случайной. Пара подбирала подходящее время для пополнения семейства.

Напомним, несмотря на то, что Арсений является младшим сыном Валерии, именно он первый сделал ее бабушкой. Певица находится в очень нежных отношениях с сыном и невесткой и помогает им заботится о Селин. Она прививает девочке любовь к музыке и рассказывает, что девочка увлекается лепкой.

Сын Валерии Арсений Шульгин женился на блогерше Лиане Волковой 28 августа 2020 года. 1 января 2021 года у пары родилась дочь. Девушка неоднократно заявляла СМИ, как сильно любит своего мужа и постоянно благодарит судьбу за то, что соединила их. Арсений в свою очередь тоже является заботливым и любящим мужем и прекрасным отцом.

Шоу-бизнес в Telegram

26 ноября 2024, 15:35
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