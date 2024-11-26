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Вторник 26 ноября

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Дочь от прежнего брака съехалась с Сарухановым и его новой женой

Дочь от прежнего брака съехалась с Сарухановым и его новой женой
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У Игоря Саруханова растут две дочери. Об их судьбе музыкант рассказал корреспонденту "Дни,ру".

В декабре 2022 года Игорь Саруханов в очередной раз женился. Официально, напомним, он состоял в браке в четыре раза, еще три супруги были гражданскими. С прежней женой -Татьяной Костычевой – артист прожил четыре года. Говорят, что пара рассталась, когда Татьяна предложила певцу узаконить отношения. От тех отношений у знаменитого певца есть две дочери – 16-летняя Любовь и 9-летняя Розалия.

"Младшая поступила в музыкальную школу по классу флейты при образовательном центре "Сириус" в Сочи, – хвастается Саруханов. А еще она занимается бальными танцами".

"Что же касается старшей, то она из Сочи переехала ко мне в Москву, – сообщил музыкант. – Она сказала маме – моей экс-супруге Танечке, что не вернется в Сочи. И теперь учится удаленно в 10-м и 11-м классах, а тут занимается спортом с Чемпионами мира – по четыре тренировки, даже удивляюсь, как она выдерживает. Недавно поступила и на художественное отделение школы искусств".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Саруханов признается, что для дочерей он, в первую очередь, папа. "У нас нет звезды дома, – говорит он. – Да и не было никогда – ни дома, ни в школе".

Шоу-бизнес в Telegram

26 ноября 2024, 11:04
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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Фото: Пресс-служба
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