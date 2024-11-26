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Вторник 26 ноября

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"Я родила в Сибири!": Бузова сделала неожиданное признание

"Я родила в Сибири!": Бузова сделала неожиданное признание
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Мы знаем Ольгу Бузову как телеведущую, певицу, бизнесвуман и театральную актрису. А теперь она стала и актрисой кино. 5 декабря в прокат выходит фильм Ильи Фарфеля "Звезды в Сибири", где Бузова сыграла одну из главных ролей.

Перед Новым годом, традиционно, на экраны выходят добрые семейные комедии. Вспоминается, например, киносага "Елки". Ее 11-я серия будет идти в кино с 19 декабря. Правда, Сергея Светлакова, который был почти во всех частях, в этом году в проекте не будет. Зато появился он в картине совместного производства кинокомпании "Централ Партнершип" и телеканала ТНТ "Звезды в Сибири", где не только стал продюсером, но и сыграл… Сергея Светлакова.

Компания у него отличная – Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Маликов, Тимур Батрутдинов, Клава Кока и Ольга Бузова. Они все играют самих себя. Но это не камео, не эпизодические роли, а большие работы. По сценарию столь представительная компания летит в Сибирь на корпоратив к очень важным людям. Но оказывается в итоге в глухой таежной деревне. И вот тут-то звездность как рукой снимет. Поэтому и слоган картины звучит как: "Посмотри, как звезды падают на землю".

Коке предстоит научиться доить козу и печь пироги, Батрутдинов будет помогать местной знахарке варить зелья, Светлаков и Брекоткин вспомнят, что до прихода в звезды учились в технических вузах, ну а бездетная пока Ольга Бузова на экране узнает, что такое реальные роды и как управляться с детьми. "Я родила в Сибири!" – говорит звезда "Дома-2" о том опыте.

Фото: пресс-служба

Стоит заметить, что и съемки в кино для широкого проката у Ольги были тоже впервые. И она отлично справилась, показав на экране ту Бузову, которую мы все отлично знаем или даже любим.

Вообще вся картина построена на огромной самоиронии участвующих в ней звездах. Они смеются над собой, своими сложившимися образами и восприятием их у народа – вечный холостяк Батрутдинов, длинноволосый сердцеед-"ботаник" Маликов, глуповатая Бузова, соперничающие Брекоткин и Слепаков…

Фото: пресс-служба

На протяжении всего фильма, который идет меньше полутора часов, улыбка не сходит с лиц зрителей. Местами у создателей получилось даже едко. Тут ведь речь и про артистов, которые Новому году в кругу семьи предпочитают праздничный чес в погоне за длинным рублем. И про звезд, который ничего не умеют делать руками. И про кумиров, которые за кадром ненавидят друг друга. В ленте масса отсылок, аллюзий, есть даже документальные кадры выступлений Светлакова и Брекоткина разных лет. Тем интереснее, ее смотреть. Хотя есть и штуки, которые будут понятны тем, кто хорошо разбирается в шоу-бизнесе и в курсе происходящего в жизни звезд.

Не нужно, впрочем, искать в этой легкой комедии какие-то глубинные пласты и подтексты. Она снята за рекордные два месяца для просмотра в новогодние каникулы под мандарины – просто для хорошего настроения.

А в наше тревожное время с негативной новостной повесткой это уже немало.

Шоу-бизнес в Telegram

26 ноября 2024, 10:13
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Будешь жалеть": взявшая малыша Клава Кока врезала одинокой Бузовой

Клава Кока и Ольга Бузова в Куршевеле. Коллаж &quot;Дни.ру&quot; с фото из соцсетей @klavacoca
Клава Кока. Фото: соцсети / @klavacoca
Ольга Бузова. Фото: соцсети / @buzova86
Клава Кока. Фото: соцсети / @klavacoca

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