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Вторник 26 ноября

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Пельмени в горшочках в духовке: нетривиальный рецепт традиционного блюда

Пельмени в горшочках в духовке: нетривиальный рецепт традиционного блюда
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Пельмени – это универсальное блюдо, которое можно не только отваривать, но и запекать в духовке. Запеченные пельмени в горшочках с добавлением обжаренных грибов и сметаны превращаются в настоящее кулинарное произведение искусства.

Ингредиенты на 2-4 порции:

Пельмени "Пара вкусов" — 1 упаковка

• Сметана 20% — 200-300 г

• Шампиньоны — 250 г

• Сливочное масло — 30 г

• Лук-шалот — 1 шт.

• Чеснок — 2 зубчика

• Укроп — для подачи

• Кориандр молотый — ¼ ч. л.

• Перец черный молотый — щепотка

• Лавровый лист — по количеству горшочков

• Растительное масло — 2 ст. л.

• Соль — по вкусу

Приготовление:

Шаг 1: Начните с подготовки грибов. Если шампиньоны грязные, аккуратно очистите их с помощью салфетки или быстро промойте под холодной водой, после чего обсушите. Нарежьте грибы тонкими пластинами. Лук-шалот и чеснок очистите и мелко нарежьте.

Шаг 2: В сковороде разогрейте растительное масло. Добавьте нарезанные грибы, лук и чеснок. Приправьте смесь молотым кориандром и черным перцем. Обжаривайте ингредиенты на среднем огне около 7-8 минут, периодически помешивая. По вкусу добавьте соль.

Шаг 3: В каждый горшочек положите немного сливочного масла на дно. Затем выложите замороженные пельмени, равномерно распределив их по горшочкам.

Шаг 4: На пельмени выложите обжаренные грибы. В каждый горшочек добавьте по одному лавровому листу и налейте около 100 мл воды, предварительно посолив её (примерно ¼ ч. л. соли на каждые 100 мл).

Шаг 5: Сверху на грибы распределите сметану, равномерно покрывая поверхность пельменей.

Шаг 6: Поместите горшочки в разогретую до 180 ℃ духовку и запекайте около 30 минут до полной готовности. При подаче посыпьте блюдо свежим укропом для аромата и украшения.

Запеченные пельмени в горшочках — это не только вкусно, но и очень удобно. Блюдо получается сытным и ароматным, а также идеально подходит для семейного ужина или встречи с друзьями. Попробуйте этот простой, но изысканный рецепт и наслаждайтесь великолепным вкусом.

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26 ноября 2024, 06:43
Фото: Freepik
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