Пельмени в горшочках в духовке: нетривиальный рецепт традиционного блюда

Ингредиенты на 2-4 порции:
• Пельмени "Пара вкусов" — 1 упаковка
• Сметана 20% — 200-300 г
• Шампиньоны — 250 г
• Сливочное масло — 30 г
• Лук-шалот — 1 шт.
• Чеснок — 2 зубчика
• Укроп — для подачи
• Кориандр молотый — ¼ ч. л.
• Перец черный молотый — щепотка
• Лавровый лист — по количеству горшочков
• Растительное масло — 2 ст. л.
• Соль — по вкусу
Приготовление:
Шаг 1: Начните с подготовки грибов. Если шампиньоны грязные, аккуратно очистите их с помощью салфетки или быстро промойте под холодной водой, после чего обсушите. Нарежьте грибы тонкими пластинами. Лук-шалот и чеснок очистите и мелко нарежьте.
Шаг 2: В сковороде разогрейте растительное масло. Добавьте нарезанные грибы, лук и чеснок. Приправьте смесь молотым кориандром и черным перцем. Обжаривайте ингредиенты на среднем огне около 7-8 минут, периодически помешивая. По вкусу добавьте соль.
Шаг 3: В каждый горшочек положите немного сливочного масла на дно. Затем выложите замороженные пельмени, равномерно распределив их по горшочкам.
Шаг 4: На пельмени выложите обжаренные грибы. В каждый горшочек добавьте по одному лавровому листу и налейте около 100 мл воды, предварительно посолив её (примерно ¼ ч. л. соли на каждые 100 мл).
Шаг 5: Сверху на грибы распределите сметану, равномерно покрывая поверхность пельменей.
Шаг 6: Поместите горшочки в разогретую до 180 ℃ духовку и запекайте около 30 минут до полной готовности. При подаче посыпьте блюдо свежим укропом для аромата и украшения.
Запеченные пельмени в горшочках — это не только вкусно, но и очень удобно. Блюдо получается сытным и ароматным, а также идеально подходит для семейного ужина или встречи с друзьями. Попробуйте этот простой, но изысканный рецепт и наслаждайтесь великолепным вкусом.