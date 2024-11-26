Улыбавшаяся и певшая у гроба Левкина красивая вдова объяснилась за "неправильную" скорбь

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Вторник 26 ноября

12:09Москвичам рассказали о программе для детей в концертном зале "Зарядье" 11:37Улыбавшаяся и певшая у гроба Левкина красивая вдова объяснилась за "неправильную" скорбь 11:31ВДНХ создал уникальные условия для экспозиции шедевров Третьяковской галереи 11:04Дочь от прежнего брака съехалась с Сарухановым и его новой женой 10:20Андрей Воробьев: Мы должны знать специфику вопросов каждой семьи участников СВО и оказывать максимальную поддержку 10:13"Я родила в Сибири!": Бузова сделала неожиданное признание 09:28Якубович сорвался и ушел во время скандала на съемках шоу "Что было дальше?" 06:43Пельмени в горшочках в духовке: нетривиальный рецепт традиционного блюда 03:26Принц Уильям рассказал о необычном увлечении Кейт Миддлтон 00:34Лопес откровенно рассказала о трудностях работы с Аффлеком после их расставания 21:53Иноагент Галкин* публично прошелся по Пугачевой и ее семье 19:14Водонаева воззвала к Бородиной из-за ее романа с Сердюковым: Не выходи за него замуж! 17:26Тест: лишь образованный человек угадает значения этих фразеологизмов. Вы один из них? 16:39Необычный жюльен с креветками и сыром Дорблю: новый рецепт 16:22"Не думаю, что это был рак": дочь Левкина раскрыла истинную причину его смерти 16:07Тест для знатоков кино СССР: кого не было в этих советских фильмах? 14:30Тест: угадайте культовые фильмы СССР по кадру с бухгалтером 13:42 Московском зоопарке рассказали о жизни и привычках малайской медведицы 13:24Эксперт: Продовольственный рынок Москвы предлагает множество форматов торговли 12:43Стоянов подробно рассказал о старте съемок нового сезона сериала "Вампиры средней полосы" 11:37Отравление детей в московской школе не подтвердилось – Роспотребнадзор Москвы 11:09"На диетах не сижу": 61-летняя Вика Цыганова раскрыла простой секрет стройной фигуры 10:56Как выглядит настоящая мать Родиона Газманова: обнародовано уникальное фото 10:28"Обязательно!": Повалий в день своего юбилея споет в Кремле на украинской мове 10:08Стилист заявила о провале пытающейся сменить имидж оскандалившейся Глюкозы 09:32Светличную перед смертью обобрали до нитки мошенники 06:34Вареники с картошкой: рецепт вкусного и сытного блюда для уютного вечера 03:42Уютное чтение: 5 книг для теплых осенних вечеров 00:2649-летняя Анджелина Джоли сделала крайне эмоциональное заявление о своих детях 16:21Больше не Бритни Спирс? Певица внезапно сменила имя после скандального развода 14:09Исхудавшая Эмили Ратаковски перепугала поклонников своим видом 12:33Современные Ромео и Джульетта: вышел трейлер романтического фильма "Четыре четверти" 10:19Тест: угадай советские и российские фильмы по кадру со дворцом 06:12Гуляш с подливой: рецепт отличного обеда или ужина для всей семьи 03:26Вскрылись неожиданные подробности съемок Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт в "Сумерках" 00:05Напряженные отношения в браке Меган Маркл и принца Гарри ухудшились 16:41Лень – двигатель прогресса: Ким Кардашьян завела домашнего робота-помощника 14:39Венсан Кассель отмечает 58-летие: эти выдающиеся фильмы с актером обязательны к просмотру 12:17Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория раскрыла секрет счастливого брака 10:13Тест: угадай любимые советские киносказки из детства по ключевым словам 06:21Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы 03:12Побалуйте любимого человека завтраком в постель: рецепт яичницы с беконом и помидорами черри 00:34Александр Серов публично унизил ухажера Ольги Бузовой 22:18Асмус дала понять о появлении в ее жизни нового тайного мужчины 19:20Звездный стилист раскрыл неприглядную правду о Волочковой: Хочет спрятаться 16:54Худрук Театра сатиры: Изменение правил продажи билетов вернут справедливые цены 15:59В деле о дерзкой афере с квартирой Долиной неожиданное появился новый фигурант 15:24Какие украшения используют рестораторы для создания зимней атмосферы в Москве 14:48Эксперт: Москвичам доступен широкий ассортимент продуктов питания 13:52Было стыдно смотреть: как выглядит могила Нины Руслановой через три года после похорон
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Улыбавшаяся и певшая у гроба Левкина красивая вдова объяснилась за "неправильную" скорбь

Улыбавшаяся и певшая у гроба Левкина красивая вдова объяснилась за "неправильную" скорбь
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Владимира Левкина с почестями похоронили 19 ноября на престижном Троекуровском кладбище столицы. Правда, злые языки до сих пор продолжают судачить о траурной церемонии. Особенно много вопросов у диванных критиков к вдове бывшего "на-найца".

Люди пишут, что мол, вдова "неправильно" горевала во время гражданской панихиды. Словно есть какая-то инструкция, как нужно скорбеть и провожать любимых в последний путь!..

Марину Левкину упрекают, в частности, что у гроба мужа она стояла красивой, с элегантной укладкой и без черного платка. Но какой она должна была быть? Сам Левкин любил, когда его красавица-жена смотрится эффектно и все ею любуются. А на похоронах было много прессы, камер, друзей и коллег артиста, и она просто обязана выглядеть достойно.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Еще пишут, что вдова у гроба улыбалась и пела – даже язвительно называют ее "веселой вдовой". На самом деле, уход мужа и отца дочери – тяжелейший удар для Марины. Но сам Левкин просил не убиваться по нему, вряд ли он хотел бы, чтобы его жена и дочери плакали, кричали и рвали на себе волосы. Кому от этого будет лучше?

Поэтому церемония была очень светлой, душевной, теплой. Звучали песни Левкина, которые при его жизни редко ставили на радио. Приехали десятки камер, которые Левкин, как настоящий артист, всегда любил – он обожал журналистов. Все это было признанием любви Маруси к покойному мужу. Она, улыбаясь и плача у гроба, словно бы говорила ему: "Володя, пришло столько друзей, пришли "на-найцы", пришли журналисты, звучат твои песни – как жаль, что все это случилось после твоей смерти".

Марина Левкина емко ответила всем тем, кто ее осуждает за якобы "неправильную" скорбь:

"Вовка не мог жить без моей улыбки. И терпеть не мог платок на моей голове. 9 дней мы с Никушей (младшая дочь Левкина – Прим. ред.) учимся жить заново".

Конечно, Левкин не собирался умирать. Он ушел из дома в больницу на своих ногах. А попал в итоге в реанимацию. Марина говорит, что в ту ночь молилась, мысленно обращаясь к Богу и Володе: "Если ты выберешь остаться с нами, то всё будет хорошо. Если ты выберешь другой путь, и вы там с Богом сами договоритесь, то это тоже будет хорошо для тебя". Он выбрал Бога. А Марина сделала прощание с ним таким, чтобы всем казалось – Володя Левкин тут, с нами, рядом. Он был бы рад, увидев с какой теплотой говорят о нем, какие красивые у него жена и дочери и скольким друзьям, коллегам, журналистам он нужен!

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26 ноября 2024, 11:37
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Прекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира Левкина

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

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