После скандала в Ярославле Лолита требует присутствия медиков на концерте

Родные отказались исполнить последнюю просьбу Светличной Тесты Федункив родила первенца Игры Сонник

Топ новостей недели

Если вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдноЕсли вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдно Принц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир ЛевкинПринц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы Прекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира ЛевкинаПрекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира Левкина

Лента новостей

Вторник 26 ноября

16:50После скандала в Ярославле Лолита требует присутствия медиков на концерте 16:33ТЕСТ: только фанат ответит на каверзные вопросы про фильм "Вокзал для двоих" 15:45Можно на диете: рецепт куриных котлет с гарниром из киноа и вареной брокколи 15:35"Не могла в это поверить": Валерия назвала пол будущего ребенка 13:36Тест: угадайте советский фильм по маникюру героини 13:17Пугачева помогла не сойти с ума пережившему тяжелейший удар Киркорову 12:59Шедевры Третьяковской галереи теперь можно увидеть в рамках проекта #ТретьяковкаНаВДНХ 12:09Москвичам рассказали о программе для детей в концертном зале "Зарядье" 11:37Улыбавшаяся и певшая у гроба Левкина красивая вдова объяснилась за "неправильную" скорбь 11:31ВДНХ создал уникальные условия для экспозиции шедевров Третьяковской галереи 11:04Дочь от прежнего брака съехалась с Сарухановым и его новой женой 10:20Андрей Воробьев: Мы должны знать специфику вопросов каждой семьи участников СВО и оказывать максимальную поддержку 10:13"Я родила в Сибири!": Бузова сделала неожиданное признание 09:28Якубович сорвался и ушел во время скандала на съемках шоу "Что было дальше?" 06:43Пельмени в горшочках в духовке: нетривиальный рецепт традиционного блюда 03:26Принц Уильям рассказал о необычном увлечении Кейт Миддлтон 00:34Лопес откровенно рассказала о трудностях работы с Аффлеком после их расставания 21:53Иноагент Галкин* публично прошелся по Пугачевой и ее семье 19:14Водонаева воззвала к Бородиной из-за ее романа с Сердюковым: Не выходи за него замуж! 17:26Тест: лишь образованный человек угадает значения этих фразеологизмов. Вы один из них? 16:39Необычный жюльен с креветками и сыром Дорблю: новый рецепт 16:22"Не думаю, что это был рак": дочь Левкина раскрыла истинную причину его смерти 16:07Тест для знатоков кино СССР: кого не было в этих советских фильмах? 14:30Тест: угадайте культовые фильмы СССР по кадру с бухгалтером 13:42 Московском зоопарке рассказали о жизни и привычках малайской медведицы 13:24Эксперт: Продовольственный рынок Москвы предлагает множество форматов торговли 12:43Стоянов подробно рассказал о старте съемок нового сезона сериала "Вампиры средней полосы" 11:37Отравление детей в московской школе не подтвердилось – Роспотребнадзор Москвы 11:09"На диетах не сижу": 61-летняя Вика Цыганова раскрыла простой секрет стройной фигуры 10:56Как выглядит настоящая мать Родиона Газманова: обнародовано уникальное фото 10:28"Обязательно!": Повалий в день своего юбилея споет в Кремле на украинской мове 10:08Стилист заявила о провале пытающейся сменить имидж оскандалившейся Глюкозы 09:32Светличную перед смертью обобрали до нитки мошенники 06:34Вареники с картошкой: рецепт вкусного и сытного блюда для уютного вечера 03:42Уютное чтение: 5 книг для теплых осенних вечеров 00:2649-летняя Анджелина Джоли сделала крайне эмоциональное заявление о своих детях 16:21Больше не Бритни Спирс? Певица внезапно сменила имя после скандального развода 14:09Исхудавшая Эмили Ратаковски перепугала поклонников своим видом 12:33Современные Ромео и Джульетта: вышел трейлер романтического фильма "Четыре четверти" 10:19Тест: угадай советские и российские фильмы по кадру со дворцом 06:12Гуляш с подливой: рецепт отличного обеда или ужина для всей семьи 03:26Вскрылись неожиданные подробности съемок Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт в "Сумерках" 00:05Напряженные отношения в браке Меган Маркл и принца Гарри ухудшились 16:41Лень – двигатель прогресса: Ким Кардашьян завела домашнего робота-помощника 14:39Венсан Кассель отмечает 58-летие: эти выдающиеся фильмы с актером обязательны к просмотру 12:17Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория раскрыла секрет счастливого брака 10:13Тест: угадай любимые советские киносказки из детства по ключевым словам 06:21Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы 03:12Побалуйте любимого человека завтраком в постель: рецепт яичницы с беконом и помидорами черри 00:34Александр Серов публично унизил ухажера Ольги Бузовой
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

После скандала в Ярославле Лолита требует присутствия медиков на концерте

После скандала в Ярославле Лолита требует присутствия медиков на концерте
78

Лолита будет выступать исключительно в Москве.

После того, как общественники почти сорвали концерт Лолиты в Ярославле, певица отменила все мероприятия за пределами столицы. Об этом сообщили СМИ. При этом Лолита готова отработать несколько концертов за один день. Стоимость одного составляет 4 миллиона рублей.

Кроме того, Милявская озаботилась своей безопасностью. Теперь исполнительница хита "На Титанике" требует присутствия на мероприятиях кареты скорой помощи и полиции. Даже цветы выносить будут лишь по ее команде. Еще одним условием стал запрет на необоснованный нагон зрителей. Что именно под этим подразумевается, неизвестно.

Напомним, недавно Лолита Милявская в своем Telegram-канале призналась, что ее концерт в Ярославле был под угрозой срыва из-за активистов. Как рассказывала певица, она увидела "пятьдесят лбов" как только вышла из машины. Они вели себя угрожающие. При этом артистка очень боялась потерять передний зуб, который только недавно вставила. Избавиться от незваных гостей Лолите помогли сотрудники полиции и организаторы концерта.

Ранее Милявская была под угрозой отмены из-за своего участия в прошлогодней скандальной вечеринке, которую организовала блогер Настя Ивлеева. Тогда из-за своего присутствия на неоднозначном мероприятии многие артисты попали в опалу, но дольше всех не выступала именно Лолита.

Шоу-бизнес в Telegram

26 ноября 2024, 16:50
Лолита. Фото: Дни.ру / Евгений Елисеев
Телеграм-канал SHOT• Требует проверки

Фоторепортаж

Гагарина, Лолита, Машков: самые знаменитые кролики России

Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настасья Самбурская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Аверин. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Владимир Машков. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Лолита на первом после отмены концерте в Москве сделала заявление о серьезной болезни

Лолита перепела Пугачеву и нарвалась на скандал
Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

 Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

"Не могла в это поверить": Валерия назвала пол будущего ребенка

"Не могла в это поверить": Валерия назвала пол будущего ребенка
Певица Валерия уже помогает воспитывать внучку Селин. Недавно младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин объявил о скором пополнении в своей семье.

Пугачева помогла не сойти с ума пережившему тяжелейший удар Киркорову

Пугачева помогла не сойти с ума пережившему тяжелейший удар Киркорову
Алла Пугачева была первой и пока единственной женой Филиппа Киркорова. Их брак продлился с марта 1994?по ноябрь 2005. Король российской эстрады рассказал о роли Примадонны в своей жизни. Мама певца – ведущая концертов Виктория Марковна Киркорова (Лихачева) – умерла от рака 30 апреля 1994 года.

Улыбавшаяся и певшая у гроба Левкина красивая вдова объяснилась за "неправильную" скорбь

Улыбавшаяся и певшая у гроба Левкина красивая вдова объяснилась за "неправильную" скорбь
Владимира Левкина с почестями похоронили 19 ноября на престижном Троекуровском кладбище столицы. Правда, злые языки до сих пор продолжают судачить о траурной церемонии. Особенно много вопросов у диванных критиков к вдове бывшего "на-найца". Люди пишут, что мол, вдова "неправильно" горевала во время гражданской панихиды.

Дочь от прежнего брака съехалась с Сарухановым и его новой женой

Дочь от прежнего брака съехалась с Сарухановым и его новой женой
У Игоря Саруханова растут две дочери. Об их судьбе музыкант рассказал корреспонденту "Дни,ру". В декабре 2022 года Игорь Саруханов в очередной раз женился.

Якубович сорвался и ушел во время скандала на съемках шоу "Что было дальше?"

Якубович сорвался и ушел во время скандала на съемках шоу "Что было дальше?"
Леонид Якубович оказался в центре скандала. Известный ведущий программы "Поле чудес" покинул съемки шоу "Что было дальше?". Конфликт возник из-за постоянных перебивок и неуместного юмора со стороны комиков, которые, похоже, не учли границы допустимого.

Выбор читателей

25/11ПндТест: лишь образованный человек угадает значения этих фразеологизмов. Вы один из них? 25/11ПндКак выглядит настоящая мать Родиона Газманова: обнародовано уникальное фото 25/11Пнд"Не думаю, что это был рак": дочь Левкина раскрыла истинную причину его смерти 25/11ПндИноагент Галкин* публично прошелся по Пугачевой и ее семье 25/11ПндСветличную перед смертью обобрали до нитки мошенники 25/11Пнд49-летняя Анджелина Джоли сделала крайне эмоциональное заявление о своих детях