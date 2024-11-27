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Среда 27 ноября

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Алсу решилась на крайне смелый шаг после громкого развода с Абрамовым

Алсу решилась на крайне смелый шаг после громкого развода с Абрамовым
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Алсу недавно поделилась важным событием в своей жизни. Речь идет о разводе с мужем Яном Абрамовым, с которым она была в браке 18 лет.

Это решение стало неожиданным для многих поклонников Теперь артистка пошла еще дальше и решила не оставаться в тени своих переживаний и продемонстрировала свой новый этап жизни через татуировку.

Певица опубликовала видео, на котором запечатлен процесс нанесения татуировки на шее. "Все решения приняты, все гештальты на 2024 год закрыты", — написала она под роликом, намекая на то, что готова двигаться дальше и оставить прошлое позади.

Хотя Алсу не раскрыла, какую именно татуировку она решила сделать, ее поступок стал предметом обсуждения среди подписчиков. Многие из них поддержали её решение и отметили смелость в выборе татуировки вместо традиционного изменения прически, например, стрижки каре. Однако нашлись и критики, которые выразили недовольство её выбором. "Разочарована вами, не ожидала, что будете тату делать", — написала одна из поклонниц, что подчеркивает неоднозначность реакции общественности на такие изменения.

Алсу. Кадр: соцсети

Певица также поделилась своими эмоциями после развода. Она рассказала, что не испытывала желания делать каре, но отметила расставание в караоке, исполнив душераздирающую песню Любови Успенской "К единственному, нежному". Это событие стало для неё не только способом справиться с эмоциями, но и возможностью провести время с близкими. Алсу отметила, что после развода она предпочла путешествия, хотя шопинг уже не приносил прежней радости.

Развод с Яном Абрамовым стал официальным в августе этого года. У пары трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и шестилетний Рафаэль. Причиной расставания стали слухи о романе Яна с 28-летней Анастасией Решетовой, которая внешне напоминает Алсу.

Это привлекло внимание общественности и вызвало множество обсуждений в сети. Решетова сама прокомментировала ситуацию, заявив, что не осуждает тех, кто вступает в отношения с женатыми мужчинами, но сама против таких связей. Алсу же отреагировала на это заявление резко, оставив комментарий о лжи, что многие восприняли как намек на ее соперницу.

Шоу-бизнес в Telegram

27 ноября 2024, 09:20
Алсу. Фото: Феликс Грозданов
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дочь Алсу встретили овациями и криком

Зара.
Сосо Павлиашвиил заинтересовался принтом рубашки Стаса Пьехи.
Сосо Павлиавшвили с семьей.
Победители "Голоса" Микелла Абрамова и Ержан Максим.
Алсу с дочерью Микеллой.
Юлия Савичева.
Микелла Абрамова.

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