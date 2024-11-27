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Среда 27 ноября

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"За стол и в постель – всегда вместе": Кормухина раскрыла секреты своего долгого брака

"За стол и в постель – всегда вместе": Кормухина раскрыла секреты своего долгого брака
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Ольга Кормухина в этом году отмечает "серебряную" свадьбу – 25 лет она счастлива в браке с гитаристом рок-группы "Парк Горького" Алексеем Беловым. В чем секрет столь долгих по меркам шоу-бизнеса отношений? Певица ответила на этот вопрос на церемонии вручения ежегодной музыкальной премии "Все цвета джаза" от Радио JAZZ.

"Во-первых, нам никогда не бывает скучно, – призналась Кормухина. – Во-вторых, нам с мужем труднее быть врозь. Я даже иногда с Лешкой еду, когда он где-то с "Парком Горького" работает, потому что мы привыкли быть вместе. Быть без него – это как быть без головы, наверное, без ног. Чего-то не хватает!"

Фото: Дни.ру

Помогает ей и женская мудрость. "Если мы ссоримся, я первая, несмотря на мой боевой характер, готова попросить прощение, – улыбается артистка. – Даже если я и права. Просто понимаю, что Лешка – единственный ребенок в семье, и у него нет привычки уступать. А мне важно, чтобы было как в Библии: "Солнце да не зайдет во гневе вашем" К тому же моя бабушка учила: "Запомни! За стол и в постель – всегда вместе!"

Фото: Дни.ру

Певица стала мамой довольно поздно – в 40 лет. "В таком возрасте ценишь это больше, – говорит 64-летняя Ольга Борисовна. – К тому же поздние дети – они другие. У них интеллект лучше развит, способность построить свою картину мира выше. Что же касается моей дочери, то она просила ее с журналистами не обсуждать вообще. Сказала, "свой шоу-бизнес оставьте себе". Не любит его дико! Наверное потому, что очень часто видит его изнанку. По моим стопам пойти не хочет ни в коем случае – она дизайнер одежды. Да и я против того, чтобы родители тащили детей куда-то. Моя цель – чтобы наша дочь нашла себя".

Шоу-бизнес в Telegram

27 ноября 2024, 10:22
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Малахов, Ковальчук, Водянова: звезды, которые скрывают своих детей

Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Кормухина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Елена Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Виктория Дайнеко.Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

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