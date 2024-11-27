Нежная сливочная паста с тыквой и шпинатом: идеальный рецепт для последних дней осени

Для этого рецепта лучше всего подойдет тыква с ярко-оранжевой мякотью, а для удобства можно использовать уже очищенную тыкву, которую можно найти в вакуумной упаковке. Если шпинат недоступен, его можно легко заменить на кейл — это придаст блюду новый, интересный вкус.
Ингредиенты на 3 порции:
• Макароны пружина — 200 г
• Очищенная тыква — 300 г
• Чеснок — 1 зубчик
• Сливки 10% — 150 мл
• Сыр Чеддер — 40 г
• Шпинат свежий или замороженный — 50 г
• Оливковое масло — 2 ч. ложки
• Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу
Приготовление:
Шаг 1: Начните с подготовки тыквы. Нарежьте её мелким кубиком и положите в форму для запекания. Добавьте неочищенный чеснок, посолите и поперчите по вкусу. Сбрызните оливковым маслом и запекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут, пока тыква не станет мягкой. Можно запечь тыкву заранее, чтобы сократить время приготовления.
Шаг 2: В это время поставьте большую кастрюлю с водой на огонь, чтобы довести до кипения для макарон. Натрите сыр Чеддер на мелкой терке.
Шаг 3: Когда тыква будет готова, достаньте ее из духовки.
Шаг 4: В сотейнике налейте сливки и добавьте мякоть запеченного чеснока. Прогрейте смесь на среднем огне в течение нескольких минут. Если вы используете замороженный шпинат, добавьте его на этом этапе.
Шаг 5: В сливочную массу добавьте запечённую тыкву и свежий шпинат (если используете), а также часть натертого сыра. Прогрейте все вместе еще минуту, тщательно перемешивая.
Шаг 6: Отварите макароны до состояния аль-денте, затем слейте воду и сразу же заправьте их оливковым маслом.
Шаг 7: Разложите пасту по тарелкам, сверху выложите ароматный тыквенный соус и посыпьте оставшимся тертым сыром. Подавайте горячим!
Это блюдо не только вкусное, но и питательное. Оно станет отличным вариантом для ужина в кругу семьи или друзей.