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Среда 27 ноября

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Нежная сливочная паста с тыквой и шпинатом: идеальный рецепт для последних дней осени

Нежная сливочная паста с тыквой и шпинатом: идеальный рецепт для последних дней осени
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Паста со сливочной тыквой и шпинатом – это идеальное блюдо для осеннего вечера, когда хочется чего-то теплого и уютного. Нежный вкус тыквы в сочетании с кремовой текстурой сливок и свежестью шпината создаёт гармоничное сочетание, которое порадует даже самых привередливых гурманов.

Для этого рецепта лучше всего подойдет тыква с ярко-оранжевой мякотью, а для удобства можно использовать уже очищенную тыкву, которую можно найти в вакуумной упаковке. Если шпинат недоступен, его можно легко заменить на кейл — это придаст блюду новый, интересный вкус.

Ингредиенты на 3 порции:

• Макароны пружина — 200 г

• Очищенная тыква — 300 г

• Чеснок — 1 зубчик

• Сливки 10% — 150 мл

• Сыр Чеддер — 40 г

• Шпинат свежий или замороженный — 50 г

• Оливковое масло — 2 ч. ложки

• Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу

Приготовление:

Шаг 1: Начните с подготовки тыквы. Нарежьте её мелким кубиком и положите в форму для запекания. Добавьте неочищенный чеснок, посолите и поперчите по вкусу. Сбрызните оливковым маслом и запекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут, пока тыква не станет мягкой. Можно запечь тыкву заранее, чтобы сократить время приготовления.

Шаг 2: В это время поставьте большую кастрюлю с водой на огонь, чтобы довести до кипения для макарон. Натрите сыр Чеддер на мелкой терке.

Шаг 3: Когда тыква будет готова, достаньте ее из духовки.

Шаг 4: В сотейнике налейте сливки и добавьте мякоть запеченного чеснока. Прогрейте смесь на среднем огне в течение нескольких минут. Если вы используете замороженный шпинат, добавьте его на этом этапе.

Шаг 5: В сливочную массу добавьте запечённую тыкву и свежий шпинат (если используете), а также часть натертого сыра. Прогрейте все вместе еще минуту, тщательно перемешивая.

Шаг 6: Отварите макароны до состояния аль-денте, затем слейте воду и сразу же заправьте их оливковым маслом.

Шаг 7: Разложите пасту по тарелкам, сверху выложите ароматный тыквенный соус и посыпьте оставшимся тертым сыром. Подавайте горячим!

Это блюдо не только вкусное, но и питательное. Оно станет отличным вариантом для ужина в кругу семьи или друзей.

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27 ноября 2024, 06:48
Фото: Freepik
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