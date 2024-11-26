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Вторник 26 ноября

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ТЕСТ: вспомни из какого советского фильма эти персонажи

ТЕСТ: вспомни из какого советского фильма эти персонажи
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Герои советских фильмов занимают особое место в истории киноискусства. Они воплощают идеалы, ценности и мечты целого поколения, отражая эпоху, в которой жили и творили создатели этих картин. Каждый герой уникален, и его образ становится символом времени, запечатлевшим определенные черты характера, моральные принципы и общественные нормы. Попробуйте вспомнить, в каких картинах встречали героев, представленных в нашем тесте. Они стали яркими представителями своего времени.

ВОПРОСЫ

1. Из какого фильма Лелик?

Фото: кадр из фильма

А. "Самогонщики"

Б. "Бриллиантовая рука"

В. "12 стульев"

2. Откуда Белка?

Фото: кадр из фильма

А. "Девчата"

Б. "Москва слезам не верит"

В. "Летят журавли"

3. Тося Кислицына – героиня...

Фото: кадр из фильма

А. "Крылья"

Б. "Девчата"

В. "Комиссар"

4. Сильная женщина Клавдия Вавилова известна нам по фильму...

А. "Они сражались за Родину"

Б. "В бой идут одни старики"

В. "Комиссар"

5. Надежда Петрухина из фильма...

А. "Карнавальная ночь"

Б. "Крылья"

В. "Неуловимые мстители"

ОТВЕТЫ

1. Б. Бриллиантовая рука

2. В. "Летят журавли"

3. Б. "Девчата"

4. В. "Комиссар"

5. Б. "Крылья"

Шоу-бизнес в Telegram

26 ноября 2024, 20:04
Фото: кадр из фильма
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: только самые внимательные зрители ответят на эти вопросы по фильму "Карнавал"

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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