ТЕСТ: вспомни из какого советского фильма эти персонажи

ТЕСТ: только фанат ответит на каверзные вопросы про фильм "Вокзал для двоих"

Фильм Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих" вышел в 1982 году. Эта мелодрама с Людмилой Гурченко и Олегом Басилашвили в главных ролях по сей день остается одной из самых любимых у зрителей. Но только фанаты ответят на каверзные вопросы по этой ленте. С тестом на знание имен другой ленты Рязанова вы отлично справились. 1.