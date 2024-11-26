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Вторник 26 ноября

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Королева Камилла против Кейт Миддлтон: что известно о конфликте двух королевских особ

Королева Камилла против Кейт Миддлтон: что известно о конфликте двух королевских особ
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Принцы Уильям и Гарри пока не спешат мириться, а Меган Маркл ищет способы повлиять на ситуацию издалека, в то время как король Карл III борется с болезнью, отказываясь от пищи. На первый план выходит новое противостояние между Кейт Миддлтон и женой короля Камиллой. Что же происходит в британской королевской семье?

В 2024 году иностранные СМИ активно освещают события, касающиеся британского королевского двора. За последние годы не было стольких слухов и загадочных инсайдов о том, что творится за стенами Букингемского дворца.

Ранее пресса распространяла различные теории, включая слухи о смерти Кейт Миддлтон, создании ее клона, обвинениях принца Уильяма в домашнем насилии и наличии у него любовницы, а также сообщения о состоянии здоровья Карла III. Теперь внимание переключилось на предполагаемые разногласия между королевой Камиллой и Кейт Миддлтон.

Согласно источникам, принц Уильям готовится занять трон из-за ухудшения состояния отца, в то время как Камилла, напротив, наслаждается своими обязанностями и надеется, что Карл III останется у власти как можно дольше. Источники утверждают, что Камилла недовольна перспективой передачи обязанностей Кейт в случае восшествия Уильяма на престол. Эти новости вновь поднимают тему сложных взаимоотношений между Камиллой и Кейт, которые, по слухам, существуют уже долгое время. Король Карл III оказывается в сложной ситуации, поскольку обе женщины занимают важное место в его жизни: Камилла была его давней любовью еще во времена брака с принцессой Дианой, а Кейт стала ему почти родной дочерью.

Различные слухи окружают отношения Камиллы и Кейт. Некоторые предполагают, что Камилла видит в Кейт новую версию Дианы, способную затмить любого, что вызывает у нее недовольство. Также высказывались предположения, что Камилла изначально была против простого происхождения Кейт. Любое совместное фото, на котором Камилла и Кейт выглядят серьезными, порождает новые домыслы.

Недавно, когда Камилла пропустила траурное мероприятие, на котором присутствовала Кейт, снова появились спекуляции о соперничестве между ними. Однако истинная причина отсутствия Камиллы заключалась в восстановлении после инфекционного заболевания, полученного во время зарубежного тура.

Эти противоречивые истории продолжают подогревать интерес публики к жизни британской королевской семьи.

Шоу-бизнес в Telegram

26 ноября 2024, 21:43
Королева Камилла. Фото: YouTube / @MixShow_official
Сosmopolitan✓ Надежный источник

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