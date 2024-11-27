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Среда 27 ноября

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Юра Борисов сыграет в режиссерском дебюте актрисы Клавдии Коршуновой "Ваня"

Юра Борисов сыграет в режиссерском дебюте актрисы Клавдии Коршуновой "Ваня"
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Известный российский актер Юра Борисов примет участие в полнометражном дебюте Клавдии Коршуновой. Картина получила название "Ваня".

Проект был представлен на питчинге авторского игрового кино и дебютов в Министерстве культуры Российской Федерации. Фильм обещает стать интересным и трогательным произведением, рассказывающим историю о поисках отца.

Главный герой, 12-летний Ваня, живет с матерью в маленькой деревне и не знает, кто его отец. Мать уверяет мальчика, что его родитель работает в Москве, но Ваня решает выяснить правду. Вместе со своим другом Федей они собираются в путешествие, чтобы найти отца. На их пути встречается Виктор, человек, который когда-то учился с мамой Вани и долгое время жил в Германии. В деревне его прозвали Немец, и у Вани возникает подозрение, что это может быть его отец.

Юра Борисов сыграет роль Немца, а роль матери исполнит талантливая актриса Анна Шевчук. В проекте также участвуют Дарья Мельникова, Александр Коршунов и Ирина Жирякова. Кастинг на детские роли еще продолжается, что создает дополнительный интерес к фильму.

Съемки картины запланированы на февраль-март 2025 года в живописной Костромской области. Оператором выступит Екатерина Смолина, которая недавно получила приз на фестивале "Маяк" за свою работу над фильмом "На этой земле" Ренаты Джало. Производством "Вани" занимаются компании "СТВ Лаб" и "Ленфильм-дебют", а художественным руководителем проекта стал Бакур Бакурадзе.

Клавдия Коршунова уже успела зарекомендовать себя как многообещающий режиссер, дебютировав в прошлом году с короткометражным фильмом "Прости меня, Аня", где главную роль также исполнил Юра Борисов. Этот новый проект обещает быть не только интересным, но и глубоким по содержанию, затрагивая темы семейных отношений и поиска себя.

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27 ноября 2024, 03:07
Юра Борисов. Кадр: YouTube-канал "Кино в деталях"
Кино-театр.ру✓ Надежный источник

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