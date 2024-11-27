Бузова поздравила с днем рождения любимого мужчину

Вдова Левкина объяснилась за "неправильную" скорбь Тесты Пугачева помогла не сойти с ума Киркорову Игры Сонник

Топ новостей недели

Если вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдноЕсли вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдно Принц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир ЛевкинПринц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы Прекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира ЛевкинаПрекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира Левкина

Лента новостей

Среда 27 ноября

17:16Бузова поздравила с днем рождения любимого мужчину 16:21Необычный капрезе: рецепт знаменитого салата в новом исполнении – с баклажаном 16:05София Ротару пытается втюхать свою столичную квартиру российским коллегам 15:03В Москве вручили премию в области недвижимости URBAN 2024 14:47Куда сходить в Москве: афиша c 1 по 10 декабря 13:41Тест: угадайте культовый советский фильм по фото со съемочной площадки 13:40Волшебство новогодней Москвы: как столица превращается в зимнюю сказку 12:40"Живем в тяжелое время": Долина рассказала о своем гонораре за новогодние корпоративы 12:03Обручальное кольцо? Внешний вид появившейся на публике Асмус вызвал много вопросов 10:52Московский зоопарк поделился видео знакомства малайского мишки с переноской 10:22"За стол и в постель – всегда вместе": Кормухина раскрыла секреты своего долгого брака 09:20Алсу решилась на крайне смелый шаг после громкого развода с Абрамовым 06:48Нежная сливочная паста с тыквой и шпинатом: идеальный рецепт для последних дней осени 03:07Юра Борисов сыграет в режиссерском дебюте актрисы Клавдии Коршуновой "Ваня" 00:26Подвергшая свою жизнь риску Боня похвасталась подаренными другом часами за 2 миллиона 21:45"Не могла в это поверить": Валерия назвала пол будущего ребенка 21:43Королева Камилла против Кейт Миддлтон: что известно о конфликте двух королевских особ 20:46Бородина приняла твердое решение после ссоры с молодым любовником 20:04ТЕСТ: вспомни из какого советского фильма эти персонажи 16:50После скандала в Ярославле Лолита требует присутствия медиков на концерте 16:33ТЕСТ: только фанат ответит на каверзные вопросы про фильм "Вокзал для двоих" 15:45Можно на диете: рецепт куриных котлет с гарниром из киноа и вареной брокколи 13:36Тест: угадайте советский фильм по маникюру героини 13:17Пугачева помогла не сойти с ума пережившему тяжелейший удар Киркорову 12:59Шедевры Третьяковской галереи теперь можно увидеть в рамках проекта #ТретьяковкаНаВДНХ 12:09Москвичам рассказали о программе для детей в концертном зале "Зарядье" 11:37Улыбавшаяся и певшая у гроба Левкина красивая вдова объяснилась за "неправильную" скорбь 11:31ВДНХ создал уникальные условия для экспозиции шедевров Третьяковской галереи 11:04Дочь от прежнего брака съехалась с Сарухановым и его новой женой 10:20Андрей Воробьев: Мы должны знать специфику вопросов каждой семьи участников СВО и оказывать максимальную поддержку 10:13"Я родила в Сибири!": Бузова сделала неожиданное признание 09:28Якубович сорвался и ушел во время скандала на съемках шоу "Что было дальше?" 06:43Пельмени в горшочках в духовке: нетривиальный рецепт традиционного блюда 03:26Принц Уильям рассказал о необычном увлечении Кейт Миддлтон 00:34Лопес откровенно рассказала о трудностях работы с Аффлеком после их расставания 21:53Иноагент Галкин* публично прошелся по Пугачевой и ее семье 19:14Водонаева воззвала к Бородиной из-за ее романа с Сердюковым: Не выходи за него замуж! 17:26Тест: лишь образованный человек угадает значения этих фразеологизмов. Вы один из них? 16:39Необычный жюльен с креветками и сыром Дорблю: новый рецепт 16:22"Не думаю, что это был рак": дочь Левкина раскрыла истинную причину его смерти 16:07Тест для знатоков кино СССР: кого не было в этих советских фильмах? 14:30Тест: угадайте культовые фильмы СССР по кадру с бухгалтером 13:42 Московском зоопарке рассказали о жизни и привычках малайской медведицы 13:24Эксперт: Продовольственный рынок Москвы предлагает множество форматов торговли 12:43Стоянов подробно рассказал о старте съемок нового сезона сериала "Вампиры средней полосы" 11:37Отравление детей в московской школе не подтвердилось – Роспотребнадзор Москвы 11:09"На диетах не сижу": 61-летняя Вика Цыганова раскрыла простой секрет стройной фигуры 10:56Как выглядит настоящая мать Родиона Газманова: обнародовано уникальное фото 10:28"Обязательно!": Повалий в день своего юбилея споет в Кремле на украинской мове 10:08Стилист заявила о провале пытающейся сменить имидж оскандалившейся Глюкозы
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Бузова поздравила с днем рождения любимого мужчину

Бузова поздравила с днем рождения любимого мужчину
102

Ольга Бузова опубликовала видео с праздника.

Ольга Бузова недавно сделала громкое заявление. Певица сообщила публике, что в следующем году намерена выйти замуж и родить ребенка. Некоторое время Оля собирается посвятить малышу, а в 2026 году будет презентовать свой сольный концерт, посвященный юбилейной дате.

А пока телеведущая все свободное время посвящает родным людям. Накануне Бузова опубликовала кадры с праздничного мероприятия, на котором она поздравила с днем рождения любимого мужчину. Ольга Бузова родилась в семье военного и стоматолога. Родители Ольги разошлись, когда она отправилась на съемки реалити-шоу "Дом-2". С матерью, Ириной Александровной, Оля поддерживает тесную связь и часто появляется с ней на различных мероприятиях, а вот времени на общение с отцом, Игорем Дмитриевичем, у нее остается меньше.

В социальных сетях Бузова объяснила, почему она чувствует себя по-настоящему счастливой.

"Спасибо за жизнь, папуль", — написала Ольга, добавив к своему посту множество смайликов-сердечек.

Кроме того, Бузова поблагодарила родителей за прекрасное детство и поделилась редким архивным снимком, где она и ее сестра Анна запечатлены рядом с отцом. Аня написала, что уши сестре достались именно от папы, а ей – от мамы. Подписчики в то же время отметили сильное сходство телеведущей с отцом.

Шоу-бизнес в Telegram

27 ноября 2024, 17:16
Ольга Бузова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Вот это да! Бузова села в лужу в платье черного цвета, но встала на путь исправления / Клуб / На премии / Москва

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

По теме

"Я родила в Сибири!": Бузова сделала неожиданное признание

Александр Серов публично унизил ухажера Ольги Бузовой

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

София Ротару пытается втюхать свою столичную квартиру российским коллегам

София Ротару пытается втюхать свою столичную квартиру российским коллегам
София Ротару получила в подарок от Юрия Лужкова квартиру в Москве. София Ротару давно завершила свою карьеру в России.

"Живем в тяжелое время": Долина рассказала о своем гонораре за новогодние корпоративы

"Живем в тяжелое время": Долина рассказала о своем гонораре за новогодние корпоративы
Про декабрь артисты в шутку говорят, что месяц год кормит. Действительно, перед Новым годом всегда много корпоративов, которые хорошо оплачиваются. Многие звезды на волне интереса к себе даже увеличивают гонорары. О своем заработке рассказала и Лариса Долина. Корреспондент "Дни.ру" встретился с Народной артисткой на церемонии вручения ежегодной музыкальной премии "Все цвета джаза" от Радио JAZZ. "В этот Новый год я работаю, – рассказала Долина.

Обручальное кольцо? Внешний вид появившейся на публике Асмус вызвал много вопросов

Обручальное кольцо? Внешний вид появившейся на публике Асмус вызвал много вопросов
Кристина Асмус вновь в центре внимания, и на этот раз не без причины. Актриса недавно поделилась радостной новостью о своей личной жизни, опубликовав в социальных сетях романтический пост, в котором рассказала о своем новом избраннике. "Когда он точно знает, что тебе нужно после смены.

"За стол и в постель – всегда вместе": Кормухина раскрыла секреты своего долгого брака

"За стол и в постель – всегда вместе": Кормухина раскрыла секреты своего долгого брака
Ольга Кормухина в этом году отмечает "серебряную" свадьбу – 25 лет она счастлива в браке с гитаристом рок-группы "Парк Горького" Алексеем Беловым. В чем секрет столь долгих по меркам шоу-бизнеса отношений? Певица ответила на этот вопрос на церемонии вручения ежегодной музыкальной премии "Все цвета джаза" от Радио JAZZ. "Во-первых, нам никогда не бывает скучно, – призналась Кормухина.

Алсу решилась на крайне смелый шаг после громкого развода с Абрамовым

Алсу решилась на крайне смелый шаг после громкого развода с Абрамовым
Алсу недавно поделилась важным событием в своей жизни. Речь идет о разводе с мужем Яном Абрамовым, с которым она была в браке 18 лет. Это решение стало неожиданным для многих поклонников Теперь артистка пошла еще дальше и решила не оставаться в тени своих переживаний и продемонстрировала свой новый этап жизни через татуировку.

Выбор читателей

26/11ВтрУлыбавшаяся и певшая у гроба Левкина красивая вдова объяснилась за "неправильную" скорбь 25/11ПндИноагент Галкин* публично прошелся по Пугачевой и ее семье 26/11ВтрПугачева помогла не сойти с ума пережившему тяжелейший удар Киркорову 25/11ПндВодонаева воззвала к Бородиной из-за ее романа с Сердюковым: Не выходи за него замуж! 26/11Втр"Не могла в это поверить": Валерия назвала пол будущего ребенка 26/11ВтрЯкубович сорвался и ушел во время скандала на съемках шоу "Что было дальше?"