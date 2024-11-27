Необычный капрезе: рецепт знаменитого салата в новом исполнении – с баклажаном

Нежная сливочная паста с тыквой и шпинатом: идеальный рецепт для последних дней осени

Паста со сливочной тыквой и шпинатом – это идеальное блюдо для осеннего вечера, когда хочется чего-то теплого и уютного. Нежный вкус тыквы в сочетании с кремовой текстурой сливок и свежестью шпината создаёт гармоничное сочетание, которое порадует даже самых привередливых гурманов. Для этого рецепта лучше всего подойдет тыква с ярко-оранжевой мякотью, а для удобства можно использовать уже очищенную тыкву, которую можно найти в вакуумной упаковке.