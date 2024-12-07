Как правильно готовить яйцо пашот: получится даже у новичка

Запеканка "как в садике": простой и вкусный рецепт

Запеканка, которую готовят в детских садах, часто вызывает теплые воспоминания у многих людей. Этот простой и вкусный рецепт легко воспроизвести дома, чтобы порадовать своих близких. Ингредиенты:Творог – 500 г Сахар – 100 г Яйца – 3 шт.