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Суббота 7 декабря

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Как правильно готовить яйцо пашот: получится даже у новичка

Как правильно готовить яйцо пашот: получится даже у новичка
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Яйцо пашот – это классическая французская закуска, представляющая собой яйцо, сваренное без скорлупы в кипящей воде, при этом желток остается жидким, а белок – твердым. Правильно приготовленное яйцо пашот выглядит эстетически привлекательно и обладает приятным вкусом. Чтобы добиться идеального результата, необходимо соблюдать определенные правила и технику приготовления. Рассмотрим пошагово, как правильно варить яйца пашот.

Ингредиенты:

  • Яйца — 2-3 штуки (в зависимости от количества порций);
  • Вода — 1 литр;
  • Уксус — 1 столовая ложка;
  • Соль — 1 чайная ложка.

Инвентарь:

  • Кастрюля среднего размера;
  • Венчик;
  • Шумовка;
  • Ложка;
  • Чашки для яиц.

Шаг 1: Подготовьте воду

  1. Наполните кастрюлю водой наполовину и поставьте ее на огонь.
  2. Доведите воду до слабого кипения — температура должна быть около 80-90 градусов Цельсия. Важно, чтобы вода не кипела интенсивно, а лишь слегка бурлила.
  3. Добавьте в воду уксус и соль. Уксус помогает белку сразу схватиться, сохраняя форму яйца, а соль улучшает вкус готового блюда.

Шаг 2: Подготовьте яйца

  1. Возьмите свежее яйцо комнатной температуры. Если яйца хранились в холодильнике, достаньте их заранее, чтобы они успели согреться.
  2. Осторожно разбейте яйцо в чашку, стараясь не повредить желток.

Шаг 3: Создайте водоворот

  1. Когда вода начнет слабо кипеть, возьмите венчик и начинайте энергично мешать воду в центре кастрюли, создавая воронку.
  2. Продолжайте мешать, пока не образуется устойчивый водоворот.

Шаг 4: Опустите яйцо в воду

  1. Влейте яйцо в центр водоворота, осторожно наклоняя чашку к краю кастрюли.
  2. Белок мгновенно начнет сворачиваться вокруг желтка, образуя аккуратную форму.
  3. Готовьте яйцо 2-3 минуты, пока белок полностью свернется, а желток останется жидким.

Шаг 5: Извлеките яйцо

  1. Используя шумовку, аккуратно извлеките яйцо из воды.
  2. Положите яйцо на тарелку, чтобы оно остыло.

Шаг 6: Подавайте

  1. Яйцо пашот можно подавать отдельно или в составе других блюд, например, на тосте с беконом или в сочетании с овощами.
  2. Если яйцо получилось неидеальным, попробуйте снова, следуя вышеуказанным шагам.

Советы для успешного приготовления:

  • Используйте свежие яйца, так как они лучше сохраняют форму.
  • Если вода слишком активно кипит, уменьшите огонь.
  • Для облегчения процесса можно воспользоваться специальными формами для яиц пашот.

Следуйте этим простым рекомендациям, и у вас получится идеальное яйцо пашот, которое порадует вас и ваших гостей.

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7 декабря 2024, 06:02
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