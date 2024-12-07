Как правильно готовить яйцо пашот: получится даже у новичка

Ингредиенты:
- Яйца — 2-3 штуки (в зависимости от количества порций);
- Вода — 1 литр;
- Уксус — 1 столовая ложка;
- Соль — 1 чайная ложка.
Инвентарь:
- Кастрюля среднего размера;
- Венчик;
- Шумовка;
- Ложка;
- Чашки для яиц.
Шаг 1: Подготовьте воду
- Наполните кастрюлю водой наполовину и поставьте ее на огонь.
- Доведите воду до слабого кипения — температура должна быть около 80-90 градусов Цельсия. Важно, чтобы вода не кипела интенсивно, а лишь слегка бурлила.
- Добавьте в воду уксус и соль. Уксус помогает белку сразу схватиться, сохраняя форму яйца, а соль улучшает вкус готового блюда.
Шаг 2: Подготовьте яйца
- Возьмите свежее яйцо комнатной температуры. Если яйца хранились в холодильнике, достаньте их заранее, чтобы они успели согреться.
- Осторожно разбейте яйцо в чашку, стараясь не повредить желток.
Шаг 3: Создайте водоворот
- Когда вода начнет слабо кипеть, возьмите венчик и начинайте энергично мешать воду в центре кастрюли, создавая воронку.
- Продолжайте мешать, пока не образуется устойчивый водоворот.
Шаг 4: Опустите яйцо в воду
- Влейте яйцо в центр водоворота, осторожно наклоняя чашку к краю кастрюли.
- Белок мгновенно начнет сворачиваться вокруг желтка, образуя аккуратную форму.
- Готовьте яйцо 2-3 минуты, пока белок полностью свернется, а желток останется жидким.
Шаг 5: Извлеките яйцо
- Используя шумовку, аккуратно извлеките яйцо из воды.
- Положите яйцо на тарелку, чтобы оно остыло.
Шаг 6: Подавайте
- Яйцо пашот можно подавать отдельно или в составе других блюд, например, на тосте с беконом или в сочетании с овощами.
- Если яйцо получилось неидеальным, попробуйте снова, следуя вышеуказанным шагам.
Советы для успешного приготовления:
- Используйте свежие яйца, так как они лучше сохраняют форму.
- Если вода слишком активно кипит, уменьшите огонь.
- Для облегчения процесса можно воспользоваться специальными формами для яиц пашот.
Следуйте этим простым рекомендациям, и у вас получится идеальное яйцо пашот, которое порадует вас и ваших гостей.