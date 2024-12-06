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Пятница 6 декабря

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Дневной рацион во время поста: рецепты завтрака, обеда и ужина

Дневной рацион во время поста: рецепты завтрака, обеда и ужина
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Постные блюда – отличный способ разнообразить рацион и сделать питание более здоровым. Эти три рецепта на завтрак, обед и ужин помогут вам соблюдать пост и наслаждаться вкусной едой.

Завтрак: Постные овсяные блины с банановым пюре

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья – 1 стакан
  • Банан – 1 шт.
  • Вода – 1 стакан
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Ванильный экстракт – 1 ч.л. (по желанию)
  • Щепотка соли
  • Масло для жарки (растительное или кокосовое)

Приготовление:

  1. В блендере смешайте овсяные хлопья, воду, банан, разрыхлитель, ванильный экстракт и соль до однородной массы.
  2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
  3. Вылейте небольшое количество теста на сковороду и жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета.
  4. Подавайте с медом, ягодами или любым другим постным топингом.

Обед: Постный борщ

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 200 г
  • Свекла – 1 шт.
  • Картофель – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Томатная паста – 2 ст.л.
  • Лавровый лист – 1-2 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Растительное масло – 2 ст.л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Укроп, петрушка – для подачи

Приготовление:

  1. Нарежьте свеклу тонкой соломкой и залейте кипятком. Варите 10-15 минут.
  2. Нарежьте картофель кубиками и добавьте в кастрюлю со свеклой. Варите до полуготовности картофеля.
  3. Нашинкуйте капусту и добавьте в кастрюлю. Варите еще 10 минут.
  4. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте мелко нарезанный лук и морковь до золотистого цвета.
  5. Добавьте томатную пасту и тушите еще 5 минут.
  6. Переложите зажарку в кастрюлю с борщом, добавьте лавровый лист и чеснок. Посолите и поперчите по вкусу.
  7. Варите борщ еще 5-10 минут до полной готовности всех ингредиентов.
  8. Подавайте, посыпав свежей зеленью.

Ужин: Гречка с грибами и овощами

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Гречка – 1 стакан
  • Грибы (шампиньоны или вешенки) – 200 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Растительное масло – 2 ст.л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Зелень (укроп, петрушка) – для подачи

Приготовление:

  1. Отварите гречку в подсоленной воде до готовности (примерно 15-20 минут).
  2. Пока гречка варится, нарежьте грибы, морковь, лук, болгарский перец и чеснок.
  3. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте лук и чеснок до прозрачности.
  4. Добавьте морковь и болгарский перец, обжаривайте еще 5 минут.
  5. Затем добавьте грибы и жарьте до готовности грибов.
  6. Смешайте готовые овощи с гречкой, посолите, поперчите и подавайте, посыпав свежей зеленью.

Эти простые и вкусные рецепты помогут вам соблюдать пост и получать удовольствие от каждого приема пищи. Приятного аппетита!

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6 декабря 2024, 06:29
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