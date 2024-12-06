Дневной рацион во время поста: рецепты завтрака, обеда и ужина

Экзотическое блюдо с доступными ингредиентами: мексиканская тортилья с гуакамоле и фасолью

Хотите попробовать что-то новое и экзотичное, но не хотите тратить время на поиски редких ингредиентов? Этот рецепт мексиканской тортильи с гуакамоле и фасолью сочетает в себе яркие вкусы и ароматы, при этом использует доступные продукты, которые можно найти в любом супермаркете. Погрузитесь в атмосферу солнечной Мексики прямо у себя на кухне! Ингредиенты:Тортильи – 4 шт.