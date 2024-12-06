Дневной рацион во время поста: рецепты завтрака, обеда и ужина

Завтрак: Постные овсяные блины с банановым пюре
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья – 1 стакан
- Банан – 1 шт.
- Вода – 1 стакан
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Ванильный экстракт – 1 ч.л. (по желанию)
- Щепотка соли
- Масло для жарки (растительное или кокосовое)
Приготовление:
- В блендере смешайте овсяные хлопья, воду, банан, разрыхлитель, ванильный экстракт и соль до однородной массы.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
- Вылейте небольшое количество теста на сковороду и жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета.
- Подавайте с медом, ягодами или любым другим постным топингом.
Обед: Постный борщ
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 200 г
- Свекла – 1 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Томатная паста – 2 ст.л.
- Лавровый лист – 1-2 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Растительное масло – 2 ст.л.
- Соль, перец – по вкусу
- Укроп, петрушка – для подачи
Приготовление:
- Нарежьте свеклу тонкой соломкой и залейте кипятком. Варите 10-15 минут.
- Нарежьте картофель кубиками и добавьте в кастрюлю со свеклой. Варите до полуготовности картофеля.
- Нашинкуйте капусту и добавьте в кастрюлю. Варите еще 10 минут.
- На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте мелко нарезанный лук и морковь до золотистого цвета.
- Добавьте томатную пасту и тушите еще 5 минут.
- Переложите зажарку в кастрюлю с борщом, добавьте лавровый лист и чеснок. Посолите и поперчите по вкусу.
- Варите борщ еще 5-10 минут до полной готовности всех ингредиентов.
- Подавайте, посыпав свежей зеленью.
Ужин: Гречка с грибами и овощами
Ингредиенты:
- Гречка – 1 стакан
- Грибы (шампиньоны или вешенки) – 200 г
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Растительное масло – 2 ст.л.
- Соль, перец – по вкусу
- Зелень (укроп, петрушка) – для подачи
Приготовление:
- Отварите гречку в подсоленной воде до готовности (примерно 15-20 минут).
- Пока гречка варится, нарежьте грибы, морковь, лук, болгарский перец и чеснок.
- На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте лук и чеснок до прозрачности.
- Добавьте морковь и болгарский перец, обжаривайте еще 5 минут.
- Затем добавьте грибы и жарьте до готовности грибов.
- Смешайте готовые овощи с гречкой, посолите, поперчите и подавайте, посыпав свежей зеленью.
Эти простые и вкусные рецепты помогут вам соблюдать пост и получать удовольствие от каждого приема пищи. Приятного аппетита!