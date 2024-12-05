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Четверг 5 декабря

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Экзотическое блюдо с доступными ингредиентами: мексиканская тортилья с гуакамоле и фасолью

Экзотическое блюдо с доступными ингредиентами: мексиканская тортилья с гуакамоле и фасолью
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Хотите попробовать что-то новое и экзотичное, но не хотите тратить время на поиски редких ингредиентов? Этот рецепт мексиканской тортильи с гуакамоле и фасолью сочетает в себе яркие вкусы и ароматы, при этом использует доступные продукты, которые можно найти в любом супермаркете. Погрузитесь в атмосферу солнечной Мексики прямо у себя на кухне!

Ингредиенты:

  • Тортильи – 4 шт.
  • Авокадо – 1 шт.
  • Фасоль консервированная – 1 банка (красная или белая)
  • Помидор – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1/2 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Лайм – 1 шт.
  • Кинза – небольшой пучок
  • Сметана – 2 ст.л. (по желанию)
  • Соль, перец – по вкусу
  • Растительное масло – для жарки

Приготовление:

  1. Приготовление гуакамоле:
    • Разомните авокадо вилкой в миске. Добавьте мелко нарезанный помидор, лук, чеснок и кинзу. Выдавите сок лайма, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте. По желанию добавьте сметану для более кремовой текстуры.
  2. Подготовка фасоли:
    • Откройте банку с фасолью, слейте жидкость и промойте фасоль под холодной водой. Обжарьте фасоль на сковороде с небольшим количеством растительного масла до легкого подрумянивания.
  3. Подогрев тортилий:
    • Нагрейте тортильи на сухой сковороде или в микроволновке до мягкости.
  4. Сборка тортильи:
    • На каждую тортилью выложите слой гуакамоле, затем фасоль. Заверните тортилью в рулет или сложите пополам.
  5. Подача:
    • Подавайте тортильи горячими, с дополнительными соусами или овощами по вашему выбору.

Приятного аппетита!

Шоу-бизнес в Telegram

5 декабря 2024, 09:44
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Фоторепортаж

МУЖ носит меня на руках! ДАЮ рецепт выпечки на сковороде / крендельки с пылу с жару... ЧУДО

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