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Вторник 5 ноября

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Тушеная картошка с мясом в мультиварке: универсальный рецепт без лишних забот

Тушеная картошка с мясом в мультиварке: универсальный рецепт без лишних забот
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Тушеная картошка с мясом – это классическое блюдо, которое всегда радует своим вкусом и ароматом. Приготовление в мультиварке делает этот процесс ещё более простым и удобным, позволяя освободить время для других дел.

Ингредиенты на 4 порции:

• Говядина (лопатка) — 550 г

• Лук репчатый — 1 шт.

• Чеснок — 2 зубчика

• Сельдерей — 2 стебля

• Картофель — 400–500 г

• Лавровый лист — 1 шт.

• Паприка молотая — ½ ч. л.

• Кориандр — ½ ч. л.

• Гвоздика — 2 шт.

• Соль — ½ ч. л. или по вкусу

• Растительное масло для жарки — 2 ст. л.

• Куриный бульон или вода — 100 мл

Приготовление:

Шаг 1: Начните с подготовки овощей. Очистите картофель, чеснок и лук. Лук нарежьте кубиками среднего размера, а чеснок — крупно. В чашу мультиварки налейте 2 столовые ложки масла, добавьте лук и чеснок. Выберите режим "Жарка" и установите время на 20 минут.

Шаг 2: Мясо нарежьте крупными кубиками (примерно 3х3 см) и выложите в мультиварку. Добавьте лавровый лист и специи, тщательно перемешайте и готовьте с открытой крышкой до завершения программы, периодически помешивая.

Шаг 3: Пока мясо обжаривается, нарежьте картофель кубиками среднего размера, а сельдерей — небольшими кусочками.

Шаг 4: По окончании программы "Жарка" добавьте в чашу картофель и сельдерей.

Шаг 5: Влейте куриный бульон или воду. Не перемешивайте содержимое. Выберите режим "Тушение" и установите время приготовления на 1 час. Готовьте с закрытой крышкой до завершения программы.

Шаг 6: Обратите внимание: температура в режиме "Тушение" может варьироваться от 90 до 100 °C в зависимости от модели вашей мультиварки. Если температура ближе к 100 °C или выше, следите за уровнем жидкости и при необходимости добавляйте бульон или воду, чтобы избежать подгорания.

Это блюдо не только вкусное, но и питательное. В каждой порции содержится около 257 калорий, что делает его отличным выбором для полноценного обеда или ужина. Насыщенные белки и углеводы обеспечивают энергию на протяжении всего дня.

Шоу-бизнес в Telegram

5 ноября 2024, 06:37
Фото: Freepik
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