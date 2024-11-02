Пышные оладьи на кефире: рецепт лучшего домашнего завтрака для всей семьи

Пышные оладьи на кефире – это не только вкусный, но и простой в приготовлении завтрак, который понравится всей семье. Они получаются мягкими, воздушными и невероятно аппетитными.

Ингредиенты на 5-6 порций:

• Кефир — 500 мл

• Яйца — 4 шт.

• Сахар — 50–100 г (по вкусу)

• Ванильный сахар — 2 ч. л.

• Соль — ½ ч. л.

• Мука — 300–500 г

• Разрыхлитель — 15 г

• Растительное масло — 2 ст. л.

• Сметана и варенье для подачи

Приготовление:

Шаг 1: В глубокой миске разбейте яйца и добавьте к ним сахар. Количество сахара можно варьировать в зависимости от предпочтений. Перемешайте все ингредиенты венчиком до однородной массы.

Шаг 2: Влейте кефир и снова тщательно перемешайте. Добавьте ванильный сахар и соль, чтобы придать оладьям особый аромат. Хорошо перемешайте, чтобы все компоненты соединились.

Шаг 3: Постепенно добавляйте муку, тщательно перемешивая, чтобы избежать образования комков. Начните с 300 г муки и добавляйте по мере необходимости, пока тесто не достигнет консистенции густой сметаны. Оставьте тесто на 15-20 минут, чтобы оно немного загустело. Не забудьте добавить растительное масло и снова перемешать.

Шаг 4: Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и жарьте оладьи партиями. Для этого выкладывайте тесто на сковороду, формируя небольшие круглые лепешки. Жарьте по 0,5 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Пышные оладьи на кефире — это универсальное блюдо, которое можно подавать как на завтрак, так и на полдник. Их можно дополнить свежими ягодами, медом или шоколадом, что сделает их еще более привлекательными для детей и взрослых. Попробуйте этот простой рецепт и насладитесь домашним уютом за чашкой чая или кофе!