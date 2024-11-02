Пышные оладьи на кефире: рецепт лучшего домашнего завтрака для всей семьи

Ингредиенты на 5-6 порций:
• Кефир — 500 мл
• Яйца — 4 шт.
• Сахар — 50–100 г (по вкусу)
• Ванильный сахар — 2 ч. л.
• Соль — ½ ч. л.
• Мука — 300–500 г
• Разрыхлитель — 15 г
• Растительное масло — 2 ст. л.
• Сметана и варенье для подачи
Приготовление:
Шаг 1: В глубокой миске разбейте яйца и добавьте к ним сахар. Количество сахара можно варьировать в зависимости от предпочтений. Перемешайте все ингредиенты венчиком до однородной массы.
Шаг 2: Влейте кефир и снова тщательно перемешайте. Добавьте ванильный сахар и соль, чтобы придать оладьям особый аромат. Хорошо перемешайте, чтобы все компоненты соединились.
Шаг 3: Постепенно добавляйте муку, тщательно перемешивая, чтобы избежать образования комков. Начните с 300 г муки и добавляйте по мере необходимости, пока тесто не достигнет консистенции густой сметаны. Оставьте тесто на 15-20 минут, чтобы оно немного загустело. Не забудьте добавить растительное масло и снова перемешать.
Шаг 4: Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и жарьте оладьи партиями. Для этого выкладывайте тесто на сковороду, формируя небольшие круглые лепешки. Жарьте по 0,5 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Пышные оладьи на кефире — это универсальное блюдо, которое можно подавать как на завтрак, так и на полдник. Их можно дополнить свежими ягодами, медом или шоколадом, что сделает их еще более привлекательными для детей и взрослых. Попробуйте этот простой рецепт и насладитесь домашним уютом за чашкой чая или кофе!