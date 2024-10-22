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Вторник 22 октября

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Почему все ждут новый фильм ужасов "Носферату" от режиссера "Маяка" и "Варяга"

Почему все ждут новый фильм ужасов "Носферату" от режиссера "Маяка" и "Варяга"
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25 декабря в мировой прокат выходит фильм "Носферату". Это новая работа Роберта Эггерса, известного по таким работам, как "Маяк" и "Варяг".

Эта вольная экранизация классического романа Брэма Стокера обещает стать одним из самых интригующих хорроров года. В главных ролях — звезды современного кино: Лили-Роуз Депп, Николас Холт и Билл Скарсгард.

Сюжет разворачивается в середине XIX века, когда немецкий агент по недвижимости Томас Хуттер отправляется в Трансильванию для заключения сделки с загадочным графом Орлоком. Граф, желающий приобрести дом в германском Висборге, становится одержим женой Хуттера, Эллен, после того как видит её портрет. Эта одержимость усугубляется тем, что Орлок — вампир, живущий уже много веков.

Роберт Эггерс начал работу над проектом ещё в 2015 году. Первоначально на роли Эллен рассматривалась Аня Тейлор-Джой, однако ее место заняла Лили-Роуз Депп — одна из самых ярких молодых актрис, известная по сериалу "Кумир".

Николас Холт сыграл Томаса Хуттера, а Билл Скарсгард перевоплотился в графа Орлока. Для подготовки к роли Скарсгард работал над своим голосом с оперным певцом и провел много времени в гриме, чтобы максимально вжиться в образ. По его словам, работа над этой ролью была похожа на призыв демона, от которого ему потребовалось время, чтобы избавиться.

Уиллем Дефо исполнил роль профессора Альбина Эберхарта фон Франца, охотника на вампиров. Аарон Тейлор-Джонсон сыграл друга Хуттера Фридриха Хардинга, а Эмма Корин — его жену. Каждый актёр привнёс в свои роли уникальность, что обещает зрителям незабываемое зрелище.

Эггерс называет свой фильм олдскульным готическим хоррором, который остается актуальным в современном кинематографе. Он не стремился копировать визуальные приемы Фридриха Мурнау, а создал собственную интерпретацию жанра. Оператор Джарин Блашке добавляет, что фильм выполнен в духе европейского романтизма XIX века. Съемочная группа тщательно изучила как предыдущие версии «Носферату», так и экранизацию «Дракулы» Фрэнсиса Форда Копполы.

Фильм обещает масштабные сцены, включая одну с живым огнем и 2000 крыс в кадре. Это вызывает одновременно любопытство и трепет у зрителей. "Носферату" уже привлек внимание критиков и поклонников жанра, и многие ждут выхода картины с нетерпением.

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22 октября 2024, 14:22
Кадр из фильма "Носферату"
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