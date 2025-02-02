Рудковская восхитилась видом спортсмена в одних трусах: Раздал огня

Яна Рудковская не смогла остаться равнодушной к свежим фотографиям Дэвида Бекхэма.

Футболист, которому исполнилось 49 лет, снялся в откровенной рекламной кампании, где продемонстрировал свою великолепную физическую форму, позируя только в нижнем белье. Эти смелые снимки стали настоящим событием для поклонников и вызвали бурную реакцию в социальных сетях.

В своем телеграм-канале Рудковская поделилась своими впечатлениями от фотосессии.

"Дэвид Бекхэм раздал огня! Такие откровенные мужские фотографии в моем канале, кажется, еще не появлялись. Футболист показал свое рельефное тело, и это одна из самых рискованных фотосессий в его карьере. Согласитесь, было бы здорово, если бы все мужчины к 49 годам выглядели так же!", — написала Яна.

Стоит отметить, что Дэвид Бекхэм давно женат на Виктории Адамс, экс-солистке группы Spice Girls. У пары трое сыновей и одна дочь, и их семья часто становится объектом внимания СМИ. Недавно обсуждали и стиль Виктории на одном из светских мероприятий. Пользователи сети заметили ее необычную обувь, которая оказалась крайне неудобной. В результате ей пришлось отказаться от прозрачных туфель на каблуках.