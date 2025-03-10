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Сердюков приревновал Бородину к мальчику-официанту: Наблюдал за ситуацией с недовольством

Сердюков приревновал Бородину к мальчику-официанту: Наблюдал за ситуацией с недовольством
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Блогер Николай Сердюков недавно поделился неожиданной историей, связанной с телеведущей Ксенией Бородиной.

Во время празднования дня рождения Ксении в Куршевеле произошел инцидент. Ведущая проводила время в компании своего жениха и близких друзей.

Николай, как всегда, активно вел репортаж о празднике в своих социальных сетях, делясь яркими моментами и эмоциями. Однако одно событие на вечеринке привлекло его особое внимание. На видео, опубликованном в блоге, можно увидеть, как мальчик-официант, обслуживающий гостей, начал неожиданно флиртовать с именинницей. В этот момент Николай почувствовал легкую ревность. Он отметил, что не собирается сомневаться в верности избранницы, но поведение француза его все же задело.

Ксения Бородина. Фото: соцсети

"Я наблюдал за этой ситуацией с интересом и легким недовольством. Один парень решил, что сможет привлечь внимание Ксении своим обаянием и манерами подачи шампанского. Я был абсолютно уверен в своей девушке, но этот самоуверенный француз меня удивил!", — откровенно высказался Николай.

Стоит отметить, что произошедшее никак не повлияло на отношения пары. Николай поделился своими мечтами о будущем с Ксенией. Он рассказал о том, что хочет стать отцом и мечтает о детях. "Каждый день рядом с ней делает меня счастливее, и я понимаю, что хочу расширить нашу семью. Теперь мне нужно только определить лучший момент для этого", — добавил он.

Шоу-бизнес в Telegram

10 марта 2025, 11:58
Ксения Бородина. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

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