Сердюков приревновал Бородину к мальчику-официанту: Наблюдал за ситуацией с недовольством

Блогер Николай Сердюков недавно поделился неожиданной историей, связанной с телеведущей Ксенией Бородиной.

Во время празднования дня рождения Ксении в Куршевеле произошел инцидент. Ведущая проводила время в компании своего жениха и близких друзей.

Николай, как всегда, активно вел репортаж о празднике в своих социальных сетях, делясь яркими моментами и эмоциями. Однако одно событие на вечеринке привлекло его особое внимание. На видео, опубликованном в блоге, можно увидеть, как мальчик-официант, обслуживающий гостей, начал неожиданно флиртовать с именинницей. В этот момент Николай почувствовал легкую ревность. Он отметил, что не собирается сомневаться в верности избранницы, но поведение француза его все же задело.

"Я наблюдал за этой ситуацией с интересом и легким недовольством. Один парень решил, что сможет привлечь внимание Ксении своим обаянием и манерами подачи шампанского. Я был абсолютно уверен в своей девушке, но этот самоуверенный француз меня удивил!", — откровенно высказался Николай.

Стоит отметить, что произошедшее никак не повлияло на отношения пары. Николай поделился своими мечтами о будущем с Ксенией. Он рассказал о том, что хочет стать отцом и мечтает о детях. "Каждый день рядом с ней делает меня счастливее, и я понимаю, что хочу расширить нашу семью. Теперь мне нужно только определить лучший момент для этого", — добавил он.