Рианна рожала в жемчужном колье и солнцезащитных очках

Певица Рианна сделала очередное признание в соцсети.

В честь Международного женского дня всемирно известная барбадосская певица Рианна поделилась в своих социальных сетях ранее не публиковавшимися фотографиями, сделанными во время родов ее двоих детей. Пост сопровождался рассказом о необычных деталях этого события.

Рианна сообщила, что во время родов она находилась в весьма нестандартном для подобного случая образе: на ней были жемчужное колье и солнцезащитные очки. В своем сообщении певица подчеркнула, что рождение детей стало для нее самым значительным событием в жизни, назвав своих малышей "маленькими чудесами".

Она также добавила, что не намерена раскрывать все подробности события, загадочно заметив, что во время родов происходило много всего. Заявление Рианны вызвало значительный интерес публики, тем более что оно последовало за недавним неожиданным признанием певицы и ее партнера, американского рэпера Ракима Майерса, касающемся судебного процесса над музыкантом по обвинению в вооруженном нападении.

Подробности этого судебного разбирательства, как и причины, по которым Рианна решила родить в столь необычном наряде, остаются предметом обсуждения и многочисленных догадок в СМИ и среди поклонников.

