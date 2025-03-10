Седокова решилась на откровение после смерти Тиммы: Ты разбил мое сердце

Анна Седокова выпустила новую песню, посвященную Янису Тимме. Событие стало важным символом в ее жизни.

После трагической утраты певица решила поделиться своими чувствами и переживаниями через музыку. В своем посте в социальных сетях она рассказала о том, как долго молчала. При этом никто не мог понять, что артистка переживает потерю.

"За это время я сделала несколько важных шагов", — написала Анна.

Певица добавила, что музыка остается важной частью ее жизни. Знаменитость вспомнила о своей любимой песне "Притяжение" и рассказала, как сильно она ценит ту связь, которую создает музыка. В новом треке Седокова обещает рассказать свою историю и поделиться тем, что на самом деле чувствует, передает женский журнал Клео.ру.

В отрывке из песни звучат строки, полные боли и ностальгии: "Ты разбил мое сердце, я не успела опомниться". Анна также призналась, что именно в студии она может выразить свои чувства. "Вспомнила, как это — говорить через музыку", — сообщила она. Артистка планирует начать работу над релизом уже в ближайшие дни.

Ранее Седокова говорила о том, что хочет изменить свой подход к написанию песен, стремясь создавать только позитивные композиции. Она отметила, что каждая из ее предыдущих песен словно сбывалась пророчески, и это стало для нее настоящим испытанием. "Я буду писать только счастливые песни", — обещала экс-солистка группы "ВИА Гра".