Новый избранник преподнес Муцениеце крайне необычный подарок

Певца Петра Дранга и актрису Агату Муцениеце заметили вместе в Санкт-Петербурге. Пара появилась в культурной столице России для подготовки к концерту, который состоялся в БКЗ "Октябрьский".

Слухи об их отношениях начали циркулировать с декабря 2024 года, когда поклонники и журналисты заметили, что между звездами возникла особая связь. Пара старалась не афишировать свои чувства на протяжении длительного времени. Однако их совместные выходы и моменты на публике не могли остаться незамеченными.

На опубликованных снимках Петр и Агата выглядели счастливыми и расслабленными. Судя по всему, совместная поездка в Петербург стала крайне необычным подарком артиста его избраннице.

1 марта стало знаковым днем для их отношений. Певец опубликовал в социальных сетях несколько совместных фотографий с отдыха, под которыми оставил лишь сердечко вместо традиционного текста. Этот жест стал своего рода признанием в любви, которое не осталось незамеченным их поклонниками. Теперь их роман активно обсуждают в СМИ и среди фанатов, которые с нетерпением ждут новых подробностей.

Поездка в Петербург стала для Дранги и Муцениеце не только возможностью провести время вдвоем, но и отличным поводом для того, чтобы показать свою связь широкой публике. Певец готовился к выступлению, которое прошло в рамках празднования 8 Марта.

Несмотря на то, что Агата ранее была замужем за актером Павлом Прилучным, ее новые отношения с Петром вызывают исключительно положительные эмоции у поклонников. Многие из них поддерживают эту пару и надеются на то, что их отношения перерастут в нечто большее.