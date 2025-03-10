Оставшаяся без жилья Лариса Долина снова стала жертвой мошенников

Лариса Долина пострадала от действий злоумышленников.

Лариса Долина снова стала жертвой мошенников. Об этом рассказал концертный директор народной артистки Сергей Пудовкин журналистами. В этот раз злоумышленники под видом певицы собирают денежные пожертвования, используя бот в Телеграм, который имитирует стиль общения певицы и распространяет информацию о якобы безвыходном положении Долиной, утверждая, что она осталась без жилья.

Концертный директор категорически опроверг эту информацию, заявив, что подобные заявления являются абсолютной ложью и что Лариса Долина не обращалась к общественности с просьбой о материальной помощи. Он подчеркнул мошенническую природу этих действий и рекомендовал немедленно блокировать все сообщения, поступающие от имени артистки с просьбами о пожертвованиях.

Кроме того, Сергей Пудовкин также опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что Лариса Долина якобы обратилась за медицинской помощью в связи с травмой плеча и получила диагноз повреждения сухожилия. Пудовкин заявил, что и эти сообщения не соответствуют действительности.

Напомним, летом прошлого года Долина серьезно пострадала от действий мошенников и даже осталась без квартиры. Певица прошла через ряд судов в надежде доказать, что была введена в заблуждение и с целью признать сделку недействительной.