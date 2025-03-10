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Понедельник 10 марта

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Аллу Пугачеву обвинили в покушении на убийство

Аллу Пугачеву обвинили в покушении на убийство
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Алла Пугачева стала героиней скандала в соцсети.

Алла Пугачева пыталась убить российского общественника и готовила на него покушение. В этом уверен Виталий Бородин, который в своем донесении генерал-майору юстиции Андрею Стрижову выразил опасения за свою жизнь. По его словам, на него готовится покушение, и он подозревает, что заказчиком может быть Алла Пугачева.

Мотивы певицы, по мнению общественника, связаны с деятельностью подвластной ему структуры, так как Бородин неоднократно выступал за лишение Пугачевой званий и государственных наград, а также требовал признать ее иноагентом и привлечь к уголовной ответственности за публичные высказывания. Бородин утверждает, что после этих действий певица решила его убить. Он также сообщил, что в прошлом году получал угрозы, а теперь они поступают и его близким. В связи с этим он подал заявление в полицию.

Инсайдер сообщил, что, испугавшись угроз со стороны Пугачевой, Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией потребовал привлечь певицу к уголовной ответственности по статье "Убийство".

В СМИ также широко освещались события, произошедшие в минувшие выходные, когда Алла Пугачева грубо отреагировала на журналистов телеканала НТВ, приехавших в Лимассол. Встретившись с Примадонной на берегу моря, корреспонденты попытались поговорить с ней, но певица ударила по камере, резко высказалась в адрес СМИ. Патриотически настроенные граждане осудили ее поведение и объявили бойкот. Тем не менее, у Аллы Борисовны остаются поклонники, которые считают, что она имеет право поступать так, как считает нужным. Они с нетерпением ожидают ее возвращения на родину.

Шоу-бизнес в Telegram

10 марта 2025, 21:22
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

"Пугачева обречена от рождения": в день 75-летия Примадонны вскрылась большая тайна

Нумеролог Анна Салемская. Фото: пресс-служба
Алла Пугачева. Фото: соцсети / @uliaveronika
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Фото: соцсети / @orbakaite_k

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