Аллу Пугачеву обвинили в покушении на убийство

Алла Пугачева стала героиней скандала в соцсети.

Алла Пугачева пыталась убить российского общественника и готовила на него покушение. В этом уверен Виталий Бородин, который в своем донесении генерал-майору юстиции Андрею Стрижову выразил опасения за свою жизнь. По его словам, на него готовится покушение, и он подозревает, что заказчиком может быть Алла Пугачева.

Мотивы певицы, по мнению общественника, связаны с деятельностью подвластной ему структуры, так как Бородин неоднократно выступал за лишение Пугачевой званий и государственных наград, а также требовал признать ее иноагентом и привлечь к уголовной ответственности за публичные высказывания. Бородин утверждает, что после этих действий певица решила его убить. Он также сообщил, что в прошлом году получал угрозы, а теперь они поступают и его близким. В связи с этим он подал заявление в полицию.

Инсайдер сообщил, что, испугавшись угроз со стороны Пугачевой, Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией потребовал привлечь певицу к уголовной ответственности по статье "Убийство".

В СМИ также широко освещались события, произошедшие в минувшие выходные, когда Алла Пугачева грубо отреагировала на журналистов телеканала НТВ, приехавших в Лимассол. Встретившись с Примадонной на берегу моря, корреспонденты попытались поговорить с ней, но певица ударила по камере, резко высказалась в адрес СМИ. Патриотически настроенные граждане осудили ее поведение и объявили бойкот. Тем не менее, у Аллы Борисовны остаются поклонники, которые считают, что она имеет право поступать так, как считает нужным. Они с нетерпением ожидают ее возвращения на родину.