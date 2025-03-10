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Понедельник 10 марта

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Пугачева вышла на связь после скандала и разозлила поклонников: "Совесть есть?"

Пугачева вышла на связь после скандала и разозлила поклонников: "Совесть есть?"
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Алла Пугачева вместе с мужем-иноагентом и детьми в 2022 году покинула Россию и обосновалась в Израиле, уже позже они переехали на Кипр.

Совсем недавно Алла Пугачева стала главной героиней позорного скандала на одной из улиц Лимасола, где Алла Пугачева агрессивно повела себя по отношению к журналистке в присутствии собственного сына. После вопроса, почему певица все-таки покинула родину, Примадонна накинулась на девушку, оскорбила ее и пыталась закрыть камеру рукой.

Теперь она вышла на связь с поклонниками, и иронично оценила свое выступление на видео, которое было показано в эфире НТВ и быстро распространилось в Сети. Алла Борисовна поблагодарила за "милую фотосессию" в порту Лимасола и оценила свой внешний вид. Жена иноагента заявила, что в 75 лет выглядит очень "мило, свежо и молодо".

Впрочем, поклонники не согласились со знаменитостью, поскольку те кадры, что предоставил телеканал в значительной степени отличаются от тех, что публикуют у себя на странице Алла Пугачева и ее муж, признанный в РФ иноагентом Максим Галкин*.

Сам ролик шокировал большинство фанатов исполнительницы. Подписчики были возмущены поведением звезды и тем, как она общалась с бывшими соотечественниками. Но еще больше их разозлила ее реакция на сам ролик.

"Ни грамма раскаяния", "Совсем низко пала", "Наплевать на всех, так было всегда", "Совесть есть? Она осталась в России, если и была вообще", – написали пользователи Сети.

*признан в России иностранным агентом.

Шоу-бизнес в Telegram

10 марта 2025, 17:30
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Воздержание вредно: Пугачева лично отвезла молодого фаворита на свидание к девушке в отель

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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