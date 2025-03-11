Костенко сцепилась с поклонницей из-за слов о беременности

Инцидент с участием Анастасии Костенко вызвал бурю реакций в соцсетях.

Отдыхая с семьей на живописных Мальдивах, модель делилась яркими моментами своего отпуска. Она выкладывала фотографии в купальниках и легких летних платьях. Однако один из комментариев подписчицы вызвал у нее агрессивную реакцию.

На одном из снимков поклонница заметила округлившийся живот Костенко и заподозрила ее в пятой беременности. Этот вопрос стал причиной для конфликта, так как Анастасия довольно резко ответила на комментарий. Супруга Дмитрия Тарасова выразила свое недовольство и сцепилась с поклонницей, заявив, что подобные предположения не только неуместны, но и крайне обидны.

Костенко подчеркнула, что комментарий подписчицы свидетельствует о личных проблемах девушки. "Вы несчастлива? Или как?", — написала модель. Кроме того, она порекомендовала поклоннице любить себя, независимо от внешности и веса, и не обращать внимания на других людей.

Анастасия отметила, что это уже не первый случай, когда подписчица оставляет негативные комментарии под ее постами. Она призвала своих поклонников к взаимопониманию и поддержке, напомнив, что важно заботиться о своем внутреннем состоянии и избегать токсичных мыслей.