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Понедельник 10 марта

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"Боюсь говорить": 47-летняя Жасмин ответила на вопрос про рождение внуков

"Боюсь говорить": 47-летняя Жасмин ответила на вопрос про рождение внуков
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В мае прошлого года певица Жасмин женила сына. Звездная мать устроила для 26-летнего Михаила и его 24-летней невесты Евы Хачатурян роскошную свадьбу по еврейским традициям. Правда, делать артистку бабушкой молодые не спешат...

"У меня отличная сватья (мать жены сына – Прим. ред.), – радуется 47-летняя Жасмин. – И я это говорю не для красного словца. – Ее зовут Вероника – она очень тонкая, добрая и мудрая женщина. Она полюбила всю нашу семью – со всеми общается. И хотя живет в Ростове-на-Дону, откуда сейчас сложно уехать в Москву (самолеты не летают – Прим. ред.), но на все наши семейные праздники приезжает, чтобы быть рядом с нами".

Радуется Жасмин и своей красавице-невестке. "Но я уже боюсь что-либо говорить о том, когда же у меня уже появятся внуки, – говорит артистка. – А то поползут слухи, что она уже родила, или вообще уже празднуем бармицву (так в иудаизме описывают достижение еврейским мальчиком религиозного совершеннолетия – возраста 13 лет и 1 день – Прим. ред.)"

"Я с самого первого дня настаиваю, чтобы они поскорее заводили детей", – признается исполнительница.

Напомним, женившийся в прошлом году сын Михаил (род. 16 августа 1997 года) был рожден знаменитой певицей в первом браке. А от второго мужа у нее есть дочь Маргарита (род. 7 февраля 2012 года) и сын Мирон (род. 25 апреля 2016 года).

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10 марта 2025, 11:01
Фото: Дни.ру
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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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