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Долиной срочно потребовалась помощь врачей из-за серьезной травмы

Долиной срочно потребовалась помощь врачей из-за серьезной травмы
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Лариса Долина столкнулась с серьезной проблемой со здоровьем.

В результате чрезмерной загруженности рабочего графика известная российская певица травмировала плечо. По информации телеграм-канала "Shot", 69-летняя исполнительница хита "Погода в доме" сама срочно обратилась за медицинской помощью, так как испытывала сильные боли и практически не могла двигать рукой.

После обращения в больницу врачи провели тщательное обследование и установили, что у Ларисы повреждено сухожилие. Врачи настоятельно рекомендовали ей снизить физическую нагрузку и избегать поднятия тяжестей, чтобы не усугубить травму.

Лариса Долина. Фото: Феликс Грозданов

Несмотря на рекомендации медиков, Лариса Долина не собирается отказываться от своих гастрольных планов и спектаклей. Однако врачи отметили, что после восстановления певице потребуется пройти курс лечебной физкультуры (ЛФК), чтобы вернуть плечу прежнюю подвижность и укрепить его.

Ранее Лариса Долина делилась своим главным сожалением в жизни. Они касаются отношений с дочерью Ангелиной.

Судя по всему, артистка искренне сожалеет о том, что не могла уделять дочери достаточно времени. Ангелина взрослела в атмосфере постоянной разлуки с матерью, которая была занята гастролями и работой.

Шоу-бизнес в Telegram

10 марта 2025, 08:31
Лариса Долина. Фото: Феликс Грозданов
Shot✓ Надежный источник

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