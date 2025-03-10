Шокированная мать SHAMAN эмоционально высказалась по поводу нового романа сына

Людмила Дронова не была в курсе отношений Ярослава.

33-летний певец хита "Ты моя" SHAMAN официально подтвердил свои отношения с руководителем "Лиги безопасного интернета". Во время выступления в московском концертном зале "Live Арена" Ярослав признался, что встречается с Екатериной, после чего пара обменялась поцелуем на глазах у восторженной публики.

На концерте присутствовала мать исполнителя, Людмила Дронова, ставшая свидетелем волнующего момента. В разговоре с журналистами она высказалась очень эмоционально по этому поводу: "Ой, у меня только замечательные впечатления. Я всегда радуюсь тому, чему радуется мой сын. Я очень счастлива потому, что вижу, что он счастлив", — подчеркнула женщина.

Дронова призналась, что уже была знакома с Екатериной, однако до недавнего времени не подозревала о связи между ними, поэтому была шокирована признанием сына. Обсуждения в интернете натолкнули ее на мысль, что сын снова нашел свою любовь. Мать SHAMAN отметила свое теплое отношение к Мизулиной, высоко оценивая ее личные качества. Также она добавила, что очень счастлива за молодых.

Она пожелала паре взаимного уважения и заботы, выразив уверенность, что Ярослав и Екатерина идеально подходят друг другу и способны создать прочные отношения, основанные на любви и понимании.

Для Дронова это уже третий брак. Его первой женой была преподаватель музыки Марина Рощупкина, от которой у него родилась дочь Варвара, сейчас ей десять лет. Девочка живет с матерью, но поддерживает регулярные контакты с отцом.

Второй супругой исполнителя стала Елена Мартынова, занимающая должность топ-менеджера и старшая его на 14 лет. Осенью прошлого года стало известно, что пара распалась, сохранив хорошие отношения.

