Сдавший Шаляпин откровенно рассказал об ухудшении состояния: Годы берут свое

Певец Прохор Шаляпин поделился своими размышлениями о внешности и изменениях, произошедших с ним за последние годы.

В социальных сетях артист откровенно признался, что поправился на десять килограммов и стал менее внимателен к своей физической форме. "Годы берут свое", — отметил сдавший артист, состояние фигуры которого значительно ухудшилось.

Прохор подчеркнул, что с возрастом поддерживать прежний ритм жизни стало сложнее. В молодости он активно занимался спортом и следил за своим питанием. Однако с течением времени ему стало труднее сохранять прежнюю форму.

"Я всегда был в хорошей физической форме, но сейчас мне 41 год, и порой становится лень ходить в спортзал", — рассказал он своим поклонникам.

Певец отметил, что его привычки питания также изменились: он стал позволять себе сладости, особенно по ночам, и не отказывал себе ни в чем. Несмотря на изменения в своем теле, Шаляпин не теряет надежды вернуться к активным тренировкам. Он уже составил план по восстановлению физической формы и намерен заниматься с тренером. "Иногда нужно делать паузу от зала и от жестких рамок. Я планирую использовать протеиновые добавки и вернуться к тренировкам", — добавил он.

Кроме того, Прохор также рассказал о самых необычных подарках, которые он преподносил женщинам. На 8 Марта певец дарит им свои "обнаженные" портреты, считая себя главным подарком для своих избранниц.