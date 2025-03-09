Известная актриса смутила Меган Маркл откровенным разговором о ее муже

На недавнем шоу Дрю Бэрримор у Меган Маркл случился откровенный разговор об ее отношениях с принцем Гарри.

43-летняя актриса была крайне удивлена и немного смущена откровенным комментарием Бэрримор об их "горячих отношениях". Дрю отметила, что каждый раз, когда она слышит мнения людей, знакомых с парой, они подчеркивают, насколько сильно Гарри и Меган увлечены друг другом.

"У вас такая невероятная связь", — сказала Дрю, вызывая у Меган улыбку и легкое смущение.

Актриса не удержалась от комплиментов, восхищаясь тем, как нежно пара демонстрирует свои чувства на публике. "Каждый раз, когда я вижу ваши фотографии, вы выглядите такими счастливыми и влюбленными", — добавила она.

В ответ на это Меган поделилась своими чувствами к мужу. Она отметила, что их любовь стала для нее настоящим сюрпризом. "Я никогда не думала, что встречу его и что это станет нашей историей любви. Мне невероятно повезло", — призналась герцогиня. Маркл подчеркнула, что Гарри — это не только ее партнер, но и замечательный отец для их детей.

Меган также вспомнила трогательную историю из своего прошлого, когда папа одной из ее подруг сказал ей, что ее будущий муж должен всегда продолжать ухаживать за ней. "Я рассказала об этом Гарри в начале нашего романа, и он ответил: "Я обещаю всегда встречаться с тобой". Это создает особую связь между нами", — отметила она.

Стоит отметить, что Дрю Бэрримор стала первой знаменитостью, которая представила Меган как герцогиню Сассекскую. Актриса также поделилась трогательным воспоминанием о своей встрече с покойной принцессой Дианой, когда ей было всего семь лет. На премьере фильма "Инопланетянин" Диана подарила ей плюшевую игрушку, что стало для Дрю важным моментом в жизни.