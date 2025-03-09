Рудковская всполошила заявлением о сыне: Лазила за ним через забор и прошла через суды

Яна Рудковская рассказала о планах на будущем своего сына Николая.

Продюсер сообщила, что Николай начнет заниматься семейным бизнесом и возглавит масштабные проекты, связанные с фигурным катанием. Эта новость удивила многих, так как многие ожидали, что старший сын Рудковской продолжит дело матери.

У Яны четверо сыновей, и каждый из них имеет свои планы на будущее. Однако именно Николай, по словам Рудковской, проявил наибольшую заинтересованность в развитии семейного дела. Он заканчивает обучение в магистратуре МГИМО, и образование парня стало важным шагом к успешной карьере в бизнесе.

Семья Рудковской активно работает над созданием Академии фигурного катания, которая должна стать международной. В ближайшие несколько лет планируется открытие ледовых дворцов и спортивных школ в Баку, Анталии и Дубае. Эти амбициозные проекты возглавит именно Николай, и Яна уверена, что он справится с этой задачей.

"Руководит всем нашим международным направлением именно Николай Батурин — тот самый, за которым я лазила через забор и прошла 221 суд со своим бывшим мужем", — отметила Рудковская.

Что касается Андрея, то Яна также упомянула его достижения. После окончания учебы он планирует перейти в серьезный бизнес по приглашению одной из ведущих российских компаний.