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52-летний Лисовец впервые вышел в свет после заявления о раке

52-летний Лисовец впервые вышел в свет после заявления о раке
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52-летний стилист Влад Лисовец появился на премьере фильма "Мелочи жизни" в Москве.

Это событие стало его первым выходом в свет после слухов о серьезном заболевании. Напомним, что в середине февраля появились сообщения о том, что у Лисовца диагностирован рак запущенной формы. Слухи вызвали бурное обсуждение в СМИ и среди поклонников.

На мероприятии Влад выбрал стильный образ, состоящий из футболки известного бренда, кожаных штанов и элегантного пиджака. Его наряд дополняли шляпа в ковбойском стиле, ремень и небольшая сумка.

Влад Лисовец. Кадр: YouTube

После появления новостей о его болезни стилист подтвердил наличие проблем со здоровьем, однако призвал не паниковать. Он отметил, что если посмотреть на его посты и поездки в социальных сетях, можно увидеть, что все не так плохо, как это интерпретируется в прессе. Влад подчеркнул важность позитивного настроя, несмотря на трудности.

Отар Кушанашвили, который сам недавно столкнулся с раком, также высказался по поводу ситуации с Лисовцем. Он призвал стилиста подтвердить диагноз результатами анализов, отметив, что говорить о болезни без документальных подтверждений не совсем корректно. Шоумен подчеркнул, что такие заявления могут восприниматься как манипуляция чувствами людей и вызывать ненужное беспокойство.

Шоу-бизнес в Telegram

10 марта 2025, 00:17
Влад Лисовец. Кадр: YouTube
Леди Mail✓ Надежный источник

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