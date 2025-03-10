Бородина откровенно заговорила о содержании мужчин после роскошного отдыха с Сердюковым

Ксения Бородина поделилась трогательными моментами своей жизни с возлюбленным Николаем Сердюковым.

В своих социальных сетях знаменитость опубликовала романтичные фотографии, на которых пара запечатлена в момент поцелуя в лаундж-зоне аэропорта. На снимках можно увидеть, как Ксения и Николай наслаждаются друг другом, забыв о повседневной суете.

Их искренние чувства и нежность передаются через объектив камеры, что делает эти моменты особенно запоминающимися. Фолловеры Бородиной отметили, как счастливо она выглядит рядом с новым партнером.

Недавно Ксения также порадовала своих поклонников искренними эмоциями от подарка Николая — великолепного букета розовых гортензий. При этом не только Ксения получает подарки: Николай также порадовал ее дочь Марусю, преподнеся ей новые наушники.

Бородина также поделилась своими мыслями о партнерстве и о том, каким должен быть ее идеальный мужчина. Она отметила, что для нее важны амбиции и общие интересы, а не только финансовая сторона отношений. Ксения обмолвилась и о содержании мужчин, подчеркнув, что подобного опыта у нее никогда не было.

Она считает это стереотипом, который не соответствует действительности. "Деньги не являются основным критерием при выборе партнера", — заявила она, добавив, что настоящие чувства гораздо важнее материальных благ.