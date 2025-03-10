У этих тоже рыльце в пуху: обнародован полный список поддержавших беглую Пугачеву звезд

В марте 2022 года Алла Пугачева покинула родные палестины, Некоторое время певица с младшими детьми и мужем-иноагентом жила в Израиле, где получила гражданство. Потом перебралась на Кипр, где у нее тоже есть и паспорт, и недвижимость почти на 700 миллионов рублей. Возле виллы в Лимасоле Народную артистку Советского Союза и встретила российские репортеры.

Встреча, правда, не стала приятной для всех ее участников. 75-летняя Алла Пугачева кричала молодой журналистке из России: "Я патриотка, а ты хамка!" На вопрос, почему же "патриотка" не возвращается на родину, певица стала вопить: "Вы наглые, тупые! Какой там возвращаться! Это не я уехала из России, а он из меня!" Она даже пыталась выбить телефон из рук сотрудницы русского телеканала и напасть на нее.

А спустя сутки после выхода в эфир канала НТВ резонансной передачи, которую сама певица, разумеется, увидела, на своей странице в социальной сети она написала: "Благодарю за милую фотосессию в порту Лимасола. Приятно осознавать, что и в 75 лет без макияжа можно выглядеть свежо и молодо". Про сам скандал – ни слова. Зато артистка выложила кадры из этой программы.

Оценили слова беглой певицы звезды с не самой безупречной репутацией. "Лайки" под постом оставили: живущая в Америке Кристина Орбакайте, переехавшая в Польшу Вера Брежнева, лишенная российского паспорта и гражданства экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина, признанная иностранным агентом и живущая в Испании телеведущая и актриса Татьяна Лазарева, которую недавно 2-й Западный окружной военный суд в заочном режиме приговорил к шести с половиной годам колонии за оправдание терроризма... Словом. понятно, что за публика поддерживает Пугачеву – у каждого тоже рыльце в пуху. В советские годы таких людей называли "безродными космополитами".