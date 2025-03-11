Тарзан предпочел семейному отдыху с Королевой приятный досуг с другими женщинами

Наташа Королева и Тарзан вместе уже несколько десятилетий. Их союз стал символом крепкой любви в мире шоу-бизнеса, где многие пары распадаются под давлением славы и публичности.

Несмотря на кажущуюся идиллию, жизнь артистов не является безоблачной. Наташа, прекрасно осознавая все нюансы профессиональной работы на сцене, не может смириться с частыми отсутствиями супруга.

Дело в том, что, погружаясь в гастроли и репетиции, Сергей порой забывает о доме. Королева открыто призналась, что ее сердце наполняется грустью, когда Тарзан предпочитает проводить время с другими женщинами на своих выступлениях. Артистка старается поддерживать карьеру мужа, но иногда это приводит к обидам и недопониманию.

"Он дарит свою любовь женской аудитории, а я остаюсь одна", — посетовала артистка.

Недавние события лишь усугубили ситуацию. Тарзан отметил свой 55-й день рождения вдали от жены, празднуя в компании коллег. Хотя Наташа готовила для него масштабный сюрприз, Сергей отказался от торжества, посчитав его излишним. "Меня тяготят застолья и шумные компании", — объяснил он свое решение.

Ранее Королева поделилась историей о своих съемках в комедии "Один хороший день". Певица рассказала о том, что, несмотря на состояние здоровья, ей пришлось работать с температурой 40 градусов.