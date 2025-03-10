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Понедельник 10 марта

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Жена попавшего в больницу Петросяна обескуражила поклонников, опубликовав его фото: на нем нет лица

Жена попавшего в больницу Петросяна обескуражила поклонников, опубликовав его фото: на нем нет лица

Евгений Петросян был госпитализирован 8 марта.

79-летний Евгений Петросян вызвал серьезное беспокойство у своих поклонников. 8 марта он был госпитализирован с желудочно-кишечным кровотечением. Врачи готовились к экстренной операции, поскольку состояние артиста оценивалось как критическое, и его поместили в реанимацию. Однако медикам удалось стабилизировать состояние Евгения Вагановича без хирургического вмешательства, и уже на следующий день его выписали домой. Сейчас он находится в кругу семьи – с супругой и детьми, Ваганом и Матильдой.

Татьяна Брухунова, жена Петросяна, обескуражила поклонников, опубликовав забавное фото. Правда, на нем нет лица юмориста. Вместо него на голову Евгения Вагановича и его сына надеты коробки. Под фотографией она написала: "Этим двоим скучно не бывает".

В своем обращении к подписчикам Татьяна Брухунова сообщила, что ее день будет очень насыщенным, поскольку в Серпухове состоится большой концерт с участием ее мужа.

В заключение Татьяна Брухунова напомнила о двух важных семейных событиях, которые произойдут 13 марта: ее собственный день рождения (ей исполнится 36 лет) и пятилетний юбилей сына Вагана. Она призналась, что тщательно готовится к этому знаменательному для сына дню.

Шоу-бизнес в Telegram

10 марта 2025, 16:18
Евгений Петросян. Фото: Youtube / @PetrosyanLive
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"Можно выглядеть не смешно": стилист Байрамов ответил возмущенной моднице Брухуновой

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: Дни.ру

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