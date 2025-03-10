Вика Цыганова публично плюнула в Филиппа Киркорова

Вика Цыганова поделилась с поклонниками своими мыслями о творчестве Киркорова.

Еще не все забыли суды Филиппа Киркорова с Любовью Успенской из-за взаимных оскорблений и вот, похоже, в Сети назревает новый скандал. Российская певица-шансонье Виктория Цыганова опубликовала пост в своем телеграм-канале, в котором она плюнула в Филиппа Киркорова и его творчество.

В своем комментарии Цыганова обвинила знаменитого исполнителя в алчности. Причиной такого вывода стал, по ее словам, недавно подписанный Киркоровым рекламный договор с компанией "Конти-рус". Согласно условиям контракта, певец получил гонорар в размере 6 666 666 рублей, что вызвало особое возмущение Виктории Цыгановой. Она охарактеризовала эту сделку как "дьявольскую", отметив, что сам размер суммы, включая числовое совпадение цифр, никак не насторожил Киркорова.

По мнению певицы, Филипп готов пойти на любые поступки ради финансовой выгоды, вплоть до продажи "родной матери". Цыганова подчеркнула, что Киркорову неведом страх перед Богом или дьяволом, и единственным богом для него являются деньги. Кроме того, певица назвала творчество исполнителя хита "Черная пантера" "пустым и бездушным".

Напомним, недавно на премии "Виктория" Филипп Киркоров был назван певцом года. Он поделился с журналистами, что считает себя достойным этого звания и будет стараться дальше радовать своего слушателя.

