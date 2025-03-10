Семенович проболталась о найденном в стриптиз-клубе новом любовнике певицы Славы

44-летняя певица Анастасия Сланевская, более известная под сценическим именем Слава, решила начать новую главу в своей личной жизни.

Это произошло после длительных отношений певицы с бизнесменом Анатолием Данилицким, которые не увенчались браком. О новом избраннике знаменитости стало известно благодаря откровению Анны Семенович. Певица проболталась о том, как Слава познакомилась с молодым любовником.

По словам Семенович, встреча, о которой идет речь, произошла в одном из популярных столичных стриптиз-клубов, куда Слава часто приходит, чтобы насладиться атмосферой и посмотреть на выступления мужчин. Именно там она встретила своего нового партнера, который, по всей видимости, сильно отличается от ее предыдущего возлюбленного.

"Кастинг делала Слава. Она говорит: "Чем крупней, тем лучше". Она в этом деле настоящий специалист", — отметила Анна.

Стоит отметить, что сама Слава не скрывает своих желаний и надежд на будущее в вопросах личной жизни. В эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ она прямо сообщила о том, что ей необходимо надежное мужское плечо. "Мы хотим заботы, и чтобы сильное мужское плечо всегда было рядом. Иногда это сложно найти, но мы все равно очень сильно этого хотим", — призналась она.

Ранее певица Слава высказалась о гражданском муже, которому в апреле исполнится 73 года. Певица отметила, что ее партнер стал "слишком стар", чтобы удовлетворять ее эмоциональные и физические потребности, и это подтолкнуло ее к решению завести молодого ухажера.