Шакире – 48: как изменилась жизнь известной певицы после тяжелого расставания

Сегодня Шакира отмечает свой 48-й день рождения. За последние годы жизнь артистки претерпела значительные изменения после расставания с бывшим партнером Жераром Пике.

Это событие стало настоящей вехой в ее жизни, повлияв на личные и профессиональные аспекты. В июне 2022 года стало известно о разрыве пары, которая провела вместе двенадцать лет. Причиной расставания стали слухи о неверности Пике, который начал встречаться с 24-летней студенткой.

После этого Шакира и Пике столкнулись с необходимостью решить вопрос о том, где будут жить их двое сыновей — Милан и Саша. В конечном итоге певица получила полную опеку над детьми, а Пике — право их навещать. Шакира отметила, что переезд в Майами стал для них благом.

Несмотря на трудности, связанные с расставанием и болезнью отца, Шакира сумела найти силы двигаться вперед. В одном из интервью она описала этот период как "самый темный час" в своей жизни. Артистка говорила о своей эмоциональной зависимости от мужчин и о том, как важно стать сильной ради своих детей.

Музыка стала для Шакиры способом справиться с переживаниями. Она выпустила несколько треков, посвященных расставанию с Пике. Один из них стал настоящим хитом и побил множество рекордов. В песне певица открыто высмеивает своего бывшего партнера и его новую девушку, сравнивая их с менее ценными вещами. Этот трек не только принес ей финансовый успех — более 22 миллионов долларов, но и укрепил ее позиции на музыкальной арене.

Кроме того, Шакира избежала тюремного срока за налоговые нарушения. Ей грозил трехлетний срок за неуплату налогов в Испании на сумму около 14,5 миллиона евро. Однако певица пошла на сделку и погасила часть долга, что позволило избежать серьезных последствий. В своих комментариях она отметила, что настоящая победа не стоит тех жертв, которые она могла бы понести.

Сейчас Шакира продолжает активно работать над своей музыкой и строить свою карьеру. Западные СМИ предполагают, что артистка может снять документальный фильм о своем опыте и переживаниях за последние годы. В целом, жизнь Шакиры после расставания с Пике стала примером силы духа и способности преодолевать трудности. Она не только нашла новые источники вдохновения в музыке, но и научилась ценить независимость и свободу.