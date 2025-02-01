Вернувшаяся в Россию модель откровенно рассказала о взаимоотношениях с Джонни Деппом

Модель Юлия Власова, которую в пресс прозвали "русской девушкой" Джонни Деппа, поделилась новостями о своих отношениях с актером. Она подтвердила, что поддерживает общение с голливудской звездой, несмотря на слухи о расставании.

Юлия и Джонни познакомились три года назад на кинофестивале в Карловых Варах. С тех пор их роман стал предметом обсуждения в СМИ.

В октябре прошлого года модель открыто подтвердила свои чувства к актеру, а в ноябре даже намекнула на возможное замужество. Однако в декабре появилась информация о том, что пара рассталась. Несмотря на это, сама Власова не делала официальных заявлений о разрыве.

Недавно модель ответила на вопрос одного из подписчиков о том, когда она в последний раз виделась с Деппом.

"Пару месяцев. Скоро увидимся", — заявила Юлия.

Кроме того, модель поведала о том, как Джонни поддерживает ее в бизнесе. По словам Власовой, его советы и помощь оказали значительное влияние на ее карьеру.

Ранее сообщалось, что недавние исследования генеалогии знаменитостей открыли удивительные факты о родословной актера Джонни Деппа. Оказалось, что он является дальним родственником покойной королевы Елизаветы II.

Это открытие стало возможным благодаря работе ученых из института My Heritage, которые изучили генетические связи известных людей. По полученной информации, Депп может проследить свое родство с британским королем Эдуардом III, правившим в XIV веке.